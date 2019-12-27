كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن على مستخدمي “Android” حذف هذه التطبيقات الخطيرة من هواتفهم الذكية فورا

متابعة-سنيار: اكتشف باحثون من White Ops أكثر من 100 تطبيق خطير يحتوي على احتيال في الإعلانات.

في مدونة حول النتائج التي توصل إليها، قال White Ops: “قام فريق White Ops Threat Intelligence مؤخرا بتحديد أكثر من 100 تطبيق ضار، مع أكثر من 4.6 مليون تنزيل، تحتوي على برامج إعلانية احتيالية.

تستخدم جميع التطبيقات حزمة تعليمات برمجية شائعة يطلق عليها White Ops اسم “Soraka”. ”

تم العثور على التطبيقات التي تحتوي على رمز يسمح لهم بعرض الإعلانات المزعجة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في ظل ظروف معينة.

على الرغم من أن هذه التطبيقات مزعجة بلا شك، إلا أنها أيضا قادرة على الاختباء، مما يجعل العثور عليها أمرا صعبا.

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في حديثه إلى فوربس، قال جون لاكوك، الباحث في وايت أوبس: “أصبح المحتالون أكثر ذكاءا، وقد أصبحنا نرى هذه الأنواع من السلوكيات أكثر وأكثر. ”

تتضمن التطبيقات التي تم تمييزها في الدراسة العديد من البرامج الشائعة، بما في ذلك Best Fortune Explorer، التي تم تثبيتها أكثر من 100000مرة.

تشمل التطبيقات الأخرى Cute Kittens Puzzlegame و Noise Detector Tool و Fake Caller.

وأضاف White Ops: “يواصل فريق White Ops Threat Intelligence مراقبة هذه البرامج ونوصي المستخدمين بإزالة أي تطبيقات مدرجة ضمن القائمة. ”