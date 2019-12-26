الأرصاد: استمرار الطقس السيئ ونصائح هامة للمواطنين

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، استمرار موجة الطقس السيئ بأغلب المحافظات حتى غدٍ الجمعة، متوقعًا وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء البلاد.

وأضاف ، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مؤكداً أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

واكد شاهين أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية في البحر المتوسط نتيجة نشاط الرياح المستمر على السواحل الشمالية، ناصحًا قائدي المركبات ضرورة القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم.