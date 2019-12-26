تكنولوجيا: هاتف LEGION المخصص للألعاب ينطلق قريباً من لينوفو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو صفحة خاصة لهاتف الألعاب المرتقب LEGION الذي ينطلق قريباً للمنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب.
كشفت شركة لينوفو اليوم عن صفحتها الخاصة بهاتف الألعاب من خلال موقع Weibo، حيث تستعد الشركة للمنافسة بهاتف LEGION قريباً.
تستخدم شركة لينوفو علامة “Legion” التجارية في أجهزة الحاسب الدفتري المخصص للألعاب، واليوم تستعد الشركة للإنتقال بالعلامة التجارية إلى سوق الهواتف الذكية، على غرار شركة ASUS وهواتفها المخصصة للألعاب ROG.
أكد Chen Jin المدير العام لشركة لينوفو في تصريحاته، على أن هاتف Legion المخصص للألعاب يأتي بميزة التركيز بشكل خاص على ألعاب e-sports، وذلك بهدف المنافسة يقوة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب.
كما أشار Chen Jin إلى تباطؤ شحنات الهواتف المخصصة للألعاب الآن نتيجة لتركيز الكثير من المستخدمين والشركات المصنعة للهاتف للتحول من إصدارات 4G إلى إصدارات 5G، وهو ما يعزز من فرص لينوفو لتحقيق النجاح بإصدارها القادم.
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