الإعلان رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free، وتعد بتقديم 25 ساعة من عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Oppo اليوم عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في الحدث الذي عقدته بمدينة هانغتشو الصينية، وفي نفس الحدث قامت الشركة كذلك بالكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free.

سماعات Oppo Enco Free الجديدة تضم مكبرات للصوت بحجم 13.4mm ولديها نطاق إستجابة للتردد من 16Hz إلى 20KHz. وعلاوة على ذلك، فهي تأتي مع نظام تحديد الموقع FPC، ومع مكونات أخرى تساعد السماعات على تقديم صوت أفضل. وكما تلاحظون في الصور، فهذه السماعات تمتاز بتصميم نصف داخلي ولكنها تأتي أيضًا مع رؤوس سيليكونية بثلاثة أحجام مختلفة لكي تتناسب مع مختلف أشكال الأذن. تزن هذه السماعات 4.6 جرام لكل منها، وتحمل شهادة IPX4، مما يعني أنه يمكنك إرتداؤها أثناء التمرين دون الحاجة إلى القلق بشأن العرق.

تدعم سماعات Oppo Enco Free الجديدة الإتصال الصوتي وتتميز بتكنولوجيا إلغاء الضوضاء من أجل إجراء مكالمات واضحة ونقية. هناك أيضًا تقنية مزامنة البلوتوث لنقل الصوت بشكل متزامن في كلتا السماعتين، وتعد شركة Oppo بسرعة إستجابة لا تقل عن 120 جزء من الثانية.

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تأتي سماعات Oppo Enco Free مع تقنية البلوتوث 5.0 وتستطيع الإقتران بالأجهزة من مسافة تصل إلى 10 أمتار. هذه السماعات تضم بطارية بسعة 31mAh وتأتي مع علبة بلاستيكية تُشحن من خلال منفذ USB Type-C وتوفر ما يصل إلى 15 ساعة من وقت المكالمات و25 ساعة من تشغيل الموسيقى مع 50% من مستوى الصوت. من دون العلبة والتي تضم بطارية بسعة 410mAh، ستحصل على ثلاث ساعات من وقت المكالمات وخمس ساعات من تشغيل الموسيقى.

تحتوي علبة الشحن على مؤشر LED في المقدمة وزر للإقتران على الجانب الأيمن. وبمجرد ربط السماعات مع هاتفك الذكي، فإنها تقترن على الفور بمجرد فتح علبة الشحن. وتجدر الإشارة إلى أن سماعات Oppo Enco Free تدعم إيماءات السحب للتحكم في الموسيقى. يمكنك سحب إصبعك فوق سماعات الأذن اليمنى واليسرى لضبط مستوى الصوت وتغيير الأغاني، على التوالي. يمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا على سماعات الأذن للرد على المكالمات أو تشغيل وإيقاف الموسيقى مؤقتًا.

عمومًا، سيتم عرض سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والزهري والأسود، وبسعر 699 يوان صيني، وهو ما يُعادل 100 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، وذلك إبتداءً من 31 ديسمبر.