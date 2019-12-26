شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات أصغر لاب توب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف شركة Magic Ben الصينية إلى إحياء أجهزة اللاب توب المسماة Netbooks، والتى اختفت بعد ظهور أجهزة الكمبيوتر اللوحية العاملة بواسطة أندرويد وIOS، عبر جهاز جديد يسمى Magic Ben Mag1، وهو عبارة عن لاب توب جديد فائق الصغر يأتى بهيكل من الألومنيوم ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة لمس صغيرة أسفل شريط المسافة.

وبالرغم من أن اللاب توب يأتى بأبعاد 20.7×14.6×1.8 سنتيمتر تقريباً، وبوزن أقل من 700 جرام، إلا أنه يمتلك منافذ أكثر من لاب توب Apple Macbook، حيث يحتوى على منفذ USB 3.0 Type-A بالحجم الكامل ومنفذ USB Type-C وقارئ بطاقة microSD ومقبس صوت 3.5 ميليمتر ومنفذ HDMI صغير ومستشعر بصمة فى الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح.

وتشمل الميزات الأخرى بعض المكونات المتطورة مثل وحدة المعالجة المركزية Intel Core M3-8100Y، وذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR3 بسعة 16/8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة 256/512 جيجابايت.

ويدعم MAG1 الاتصال بالشبكة اللاسلكية واى فاى ثنائية النطاق والبلوتوث 4.0، بالإضافة إلى الشاشة العاملة باللمس IPS بقياس 8.9 إنش، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة 2560×1600 بيكسل.

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وبالرغم من حجمه الصغير، إلا أن اللاب توب يأتى مع بطارية بسعة 8600 ميلى أمبير تدعى الشركة المصنعة أنها ستشغله لمدة تصل إلى سبع ساعات، كما يمكن استخدام بنك الطاقة لشحنه عبر موصل Type-C لأنه يدعم توصيل الطاقة.