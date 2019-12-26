شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء روس يساعدون أنثى صرصار على إنجاب 20 حشرة بعملية جراحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأطباء فى أحد المراكز البيطرية لمدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا شمال روسيا عملية جراحية فريدة من نوعها لأنثى "صرصار" لمساعدتها على إنجاب 20 حشرة بعد مواجهتها لخطر الموت وبقاء كبسولة الانجاب داخل جسمها.

العملية الجراحية التي أستغرقت مدة ساعة واستطاع الأطباء البيطريون سحب الكبسولة من جسمها وإلا كانت تواجه خطر الموت، وأفاد تقرير لــ"روسيا اليوم" أن العملية الجراحية استغرقت وقتا طويلا بسبب مواجهة الأطباء مشكلة أثناء عملية تخدير الصرصور، فضلاً عن افتقارهم إلى خبرة إجراء مثل هذه العمليات الجراحية فاضطروا إلى استشارة الأطباء البيطريين الإسبان.

وقال الأطباء إن أنثى الصرصور بقيت على قيد الحياة، لكنها لن تستطع مستقبلا الإنجاب، بينما شكك رئيس قسم اللافقاريات في جامعة تومسك الحكومية الروسية، فلاديمير رومانينكو، في قيمة علمية لإجهاض أنثى الصرصور المختبرية قائلاً إن الصراصير تتكاثر جيدًا ولا تعيش طويلاً.

يذكر أن صرصور الأرشماندريتس يعيش في غابات باناما وكوستاريكا بأمريكا اللاتينية. لكنه يمكن أن يعيش كذلك في المدن الكبرى.

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ويبلغ عادة طول الصرصور البالغ 75 سنتيمترًا. أما طول الإناث فيمكن أن يبلغ 10 سنتيمترات. وتعيش أنثى الصرصور عامين ويمكن أن تنجب مرتين.

ووفقا لويكيبيديا فهناك دراسة أجراها الدكتور "فرانز ويلشتاينر" توصل إلى عدة نتائج بعد العديد من الدراسات التي أجراها على مجموعات كبيرة من الصراصير وهي أن الصراصير رغم صغر حجمها بين الكائنات، إلا أنها الكائنات الوحيدة التي ستنجو إذا حدث انفجار نووى في أى مكان، وذلك على خلاف باقى الكائنات سواء إنسان أو حيوان أو نبات، ما يقع في نطاق 10 ميل من الانفجار الذي سيخلف غبارًا نوويًا ضارًا، وقد يكون قاتلًا.

أنها تستطيع أن تعيش دون طعام لمدة شهر كامل، ويمكن أن يتوقف قلبه لمدة ساعة كاملة دون أن يؤثر على نشاطه كما أن الصراصير تستطيع أن تتوقف عن التنفس لمدة 45 دقيقة دون أن يؤثر على حياتها.

وتعيش بدون رأس لمدة أسبوع ولديها جهاز استشعار حساس جدا في قرونها تستطيع من خلاله التحسس بكل من حوله، مع العلم أنها بلا عين ولا ترى.