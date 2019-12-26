المتصفح Safari يقوم بعمل رائع في منع تعقب المستخدمين على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن المتصفح Safari قد لا يكون بالضرورة المتصفح الأكثر ثراءً بالميزات، فإن إحدى الأشياء التي قامت بها شركة آبل بشكل صحيح نجد تزويد هذا المتصفح بميزة تُعرف بـ ” المنع الذكي للتتبع “، وقد تم تصميم هذه الميزة لمنع ملفات تعريف الإرتباط ( Cookies ) على الويب من تتبع المستخدمين عبر المواقع الإلكترونية المختلفة والتي بدورها تمنع المعلنين من إنشاء ملف تعريف عنك.
الآن إتضح أن المتصفح Safari يقوم بعمل جيد جدًا في الواقع، وفقا لتقرير صادر عن موقع The Information والذي يقول أنه ” منذ أن قامت شركة آبل بتقديم ميزة المنع الذكي للتتبع في شهر سبتمبر 2017، ومع التحديثات اللاحقة في العام الماضي، فقد المعلنون قدرًا كبيرًا من القدرة على إستهداف الأشخاص في المتصفح Safari إستنادًا إلى عادات التصفح لديهم مع ملفات الإرتباط، وهي أكثر التقنيات إستخدامًا للتتبع “.
ومع ذلك، على الرغم من أن هذا قد يكون فوزًا للمستخدمين، إلا أنه قد يكون سيئًا لمواقع الويب التي تعتمد إلى حد كبير على الإعلانات للحصول على إيرادات. وذلك لأن المعلنين قد يكونون أقل إستعدادًا لدفع تكاليف الإعلانات التي يتم عرضها على Mac أو iOS لأنه سيكون من الصعب عليهم إنشاء إعلانات مستهدفة. سبق للمعلنين أن أعربوا عن إستيائهم من هذه الميزة، ولكن عندما يتعلق الأمر بشركة آبل، فهي غير مستعدة للتخلي عن حماية خصوصية مستخدميها من أجل إرضاء المعلنين.
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