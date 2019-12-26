Ferrari تكشف لنا عن الموعد الذي ستصل فيه سيارتها الكهربائية الأولى بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام الأولى للسيارات الكهربائية، كانت هذه الأخيرة تقطع مسافات قصيرة قبل أن تحتاج لإعادة الشحن كما أنها لم تكن قوية من حيث الأداء. لقد تغير كل ذلك الآن، فقد أصبحت السيارات الكهربائية تستطيع قطع مسافات طويلة قبل أن تحتاج لإعادة الشحن كما أنها تستطيع بلوغ سرعات قياسية، ولكن يبدو أن جميع الشركات المصنعة للسيارات ليست جاهزة بعد للدخول إلى سوق السيارات الكهربائية.

خذ على سبيل المثال شركة Ferrari، والتي كشفت مؤخرًا أن سيارتها الكهربائية الكاملة الأولى لن تصل إلا بعد العام 2025. لكي نكون منصفين، لقد إستكشفت شركة Ferrari فكرة السيارات الكهربائية من قبل عندما كشفت النقاب عن أول سيارة هجينة لها، ولكن يبدو أن الشركة تخطط لإنشاء سيارة كهربائية بالكامل، ولكن ليس في المستقبل القريب.

هذا وفقا للرئيس التنفيذي للشركة، السيد Louis Camilleri والذي قال أن هذا يرجع إلى حد كبير للبطاريات التي لا يعتقدون بأنها متطورة بالقدر الكافي. وأثناء حديثه مع الصحفيين، نُقل عن السيد Louis Camilleri قوله : ” تكنولوجيا البطاريات ليست في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه بعد. لا تزال هناك قضايا مهمة من حيث الإستقلالية، ومن حيث سرعة إعادة الشحن. لذلك في النهاية سنخرج مع واحدة، ولكن بعد العام 2025. ليس في المدى القصير “.

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أضاف الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا أنه المهندسين يستكشفون تقنيات بديلة أخرى لتشغيل السيارات، مثل الهيدروجين وربما حتى الوقود الحيوي. ” نحن ننظر إلى مختلف أنظمة النقل ومحاولة معرفة ما هو النظام الذي سيكون الأكثر كفاءة وفعالية من حيث رؤيتنا لسيارات Ferrari في المستقبل “.