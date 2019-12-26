كتب: ضياء السقا
على غرار "ماسنجر"، يستعد تطبيق "واتساب" لطرح ميزة الوضع الداكن التي طال انتظارها.
وبحسب "العربية نت"، أفادت التقارير أن بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام "أندرويد" قد اختبروها بالفعل، وذلك بعد أن استمر تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" بالتشويق لها منذ شهور، بالرغم من أنه لم يعلن بعد عن تاريخ إصدار الميزة أو حتى التعليق رسمياً عليها.
وكشف موقع تتبع ميزات "واتساب" WABetaInfo أن ميزة الوضع الداكن جاهزة للإصدار بالنسبة لنظام "أندرويد"، كما أوضح أن الميزة يقترب ظهورها بشكل رسمي ضمن تطبيق "واتساب" لنظام "آي أو إس" iOS، وذلك بالرغم من أنها لا تزال تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة قبل أن طرحها لأجهزة آيفون وآيباد.
المميزات
وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.
جدير بالذكر أن تطبيق "ماسنجر" المملوك لشركة "فيسبوك"، قد استعان منذ فترة بميزة الوضع الداكن.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيرا.. ميزة الوضع الداكن في ’’واتساب‘‘ على غرار ’’ماسنجر‘‘.. تعرف على مميزاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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