الرياح وصلت سرعتها لـ 35 كم/الساعة.. تفاصيل طقس الجمعة.. وأماكن سقوط الأمطار.. وموعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

حذرت الأرصاد الجوية من استمرار الطقس السيء خلال الساعات المقبلة، فيما نشر مركز التنبؤ بالفيضان، خريطة الأمكان المعرضة لسقوط الأمطار، كما توقع الخبراء تحسن الأحوال الجوية يوم السبت.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

تفاصيل طقس الجمعة

من جانبها، أعلنت الأرصاد، أن الجمعة، يشهد طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة «11– 18»

الإسكندرية «12- 17»

قنا «7- 21»

الأقصر «9– 21»

أسوان «8 – 22»

أماكن سقوط الأمطار

وفي سياق متصل، كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى سقوط أمطار، الخميس، متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجة البحري.

أما يوم الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفه على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وبالنسبة للسبت، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية.

Advertisements

وطالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

موعد انتهاء الموجة السيئة

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، عودة درجات الحرارة لطبيعتها يوم السبت، وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل.

وتوقع شاهين، في مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، الجمعة، وهدوء في سرعات الرياح والرمال المثارة وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل ستكون حول المعدل الطبيعي مع انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

الرياح وصلت سرعتها لـ 35 كم/الساعة

وأشار مدير مركز التحاليل إلى أن سرعة الرياح تراوحت من 30 إلى 35 كيلو مترًا في الساعة، وستنخفض بمعدلات أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.​

موجة سيئة

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، حتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23