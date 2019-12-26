تكنولوجيا: شاهد تفاصيل كسوف الشمس الحلقى بـ آسيا فى حدث نادر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر قريبًا بما فيه الكفاية من الأرض لإخفاء الشمس تمامًا، مما يترك حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئي، وهذا الحدث نادر ولا يتكرر كثيرا، وكانت الظاهرة الفلكية لهذا العام مرئية من الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء جنوب الهند وجنوب شرق آسيا قبل أن تنتهي في شمال المحيط الهادئ، فإن مئات من علماء الفلك الهواة والمصورين اتخذوا أماكنهم لنقل هذه الكسوف الحلقى بمنظره المميز.



الكسوف الحلقى فى جنوب شرق أسيا

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قال جيسون تنج (37 عاما) الذي قضى يومه في تصوير الكسوف: "سيحدث المرة التالية خلال 40 عامًا تقريبًا"، حيث استخدم عالم الفلك مرشحًا شمسيًا خاصًا على تلسكوبه فلا توجد فترة آمنة لمراقبة كسوف الشمس الحلقى.

أما عن ألكساندر ألين ( 40 سنة)، عالم الجيوفيزياء من ألمانيا والذى سافر لالتقاط الكسوف قال "إنه ظهر فى دقيقتين فقط، لكنه شديد الضخامة بحيث تتحدث عن ذلك مع أصدقائك وعائلتك لشهر مقبل".



صورة للكسوف الحلقى

كما أنه في جنوب الهند، قد تجمع الناس على شواطئ ولاية تاميل نادو لمشاهدة الحدث، وأثر الكسوف على لعبة الكريكيت، حيث تأخر اللعب لمدة ساعتين في مباراة من الدرجة الأولى بين مومباي وراجكوت.

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وأعلنت ولاية أوديشا الشرقية عطلة رسمية، مع إغلاق جميع المكاتب الحكومية والمحاكم والمدارس والكليات، لكن في نيودلهي، حجبت السحابة والتلوث المشهد.