تكنولوجيا: شاهد تفاصيل كسوف الشمس الحلقى بـ آسيا فى حدث نادر

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الكسوف الحلقى فى جنوب شرق أسيا
ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قال جيسون تنج (37 عاما) الذي قضى يومه في تصوير الكسوف: "سيحدث المرة التالية خلال 40 عامًا تقريبًا"، حيث استخدم عالم الفلك مرشحًا شمسيًا خاصًا على تلسكوبه فلا توجد فترة آمنة لمراقبة كسوف الشمس الحلقى.
أما عن ألكساندر ألين ( 40 سنة)، عالم الجيوفيزياء من ألمانيا والذى سافر لالتقاط الكسوف قال "إنه ظهر فى دقيقتين فقط، لكنه شديد الضخامة بحيث تتحدث عن ذلك مع أصدقائك وعائلتك لشهر مقبل".
صورة للكسوف الحلقى
كما أنه في جنوب الهند، قد تجمع الناس على شواطئ ولاية تاميل نادو لمشاهدة الحدث، وأثر الكسوف على لعبة الكريكيت، حيث تأخر اللعب لمدة ساعتين في مباراة من الدرجة الأولى بين مومباي وراجكوت.
وأعلنت ولاية أوديشا الشرقية عطلة رسمية، مع إغلاق جميع المكاتب الحكومية والمحاكم والمدارس والكليات، لكن في نيودلهي، حجبت السحابة والتلوث المشهد.
صورة من جاكرتا
أما في إندونيسيا، تجمع مئات الأشخاص خارج جاكرتا لمشاهدة الحدث باستخدام نظارات واقية، على أمل الحصول على سماء صافية في وقت الكسوف الأقصى.
وقالت تشاندرا أيوي ديوي ، 39 سنة ، التي وصلت في الساعة 7:00 صباحًا مع أطفالها: "استطعت أن أرى الكسوف هذا الصباح ، وأنا الآن متحمس جدًا لرؤية الذروة، لكنها الآن غائمة".
الكسوف الحلقى فى الهند
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