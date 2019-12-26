شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة ترامب تطلق موقعا لمساعدة أنصاره على "كسب النقاشات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع موسم الأعياد، أطلقت حملة الرئيس الأميركى دونالد ترامب موقعا إلكترونيا لمساعدة أنصاره على "كسب النقاشات، ووفقما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الهدف من إطلاق الموقع هو مساعدة أنصار ترامب ومؤيديه على الفوز فى "الجدالات"، التى تثار خلال العطلات، لا سيما عطلة عيد الميلاد، مع أصدقائهم وأقاربهم الليبراليين، حسب سكاى نيوز.

وعند دخول الموقع، يظهر للمتصفح عبارة "كيف تفوز فى نقاشك مع أقاربك الليبراليين، وخلال زيارة موقع "snowflakevictory"، سيكون بإمكان الزائر التعرف على أبرز منجزات ترامب خلال فترته الرئاسية، إلى جانب أهم مميزات حكومته.

وتقول "واشنطن بوست" إن الموقع يقدم ما يوصف بـ"الحجج والأدلة" التى يمكن لأنصار ترامب أن يرتكزوا عليها خلال نقاشاتهم.

ومن بين الحجج المقدمة: اقتصاد ترامب قوى - ترامب يحسن الصفقات التجارية - ترامب يؤكد أنه من الممكن التوفر على اقتصاد قوى وفى الوقت نفسه بيئة نظيفة.

ويحاول الموقع أيضا إظهار الحزب الديمقراطى المنافس لحزب ترامب فى صورة ضعيفة، من خلال التأكيد على أن الديمقراطيين مهووسون بإجراءات المساءلة والعزل، كما أنهم يرغبون فى "قتل" الرعاية الصحية.

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وفى أسفل الموقع، يكشف القائمون عليه أن الفكرة كلها مدفوعة من أموال "حملة ترامب".

ويحشد ترامب بقوة للفوز بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، المقررة العام المقبل، فيما يتعين عليه أولا إخراج نفسه من دائرة المساءلة التى طوقه بها مجلس النواب.

جدير بالذكر بدأ ترامب، مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مع الأسرة بعيدا عن صخب الحياة السياسية لساعات معدودة، حيث نشر صورة له مع حفيده الأكبر دونالد ترامب الثالث عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وأعاد نشر الصورة فى نفس التوقيت ابنه دونالد جونيور رجل الأعمال الأمريكى، وعلق عليها قائلا: " كان من المفترض أن أكون موجود فى الصورة حتى يصبح الثلاث دونالد ترامب فى الصورة.. وقت رائع في عشاء عيد الميلاد.. عيد ميلاد سعيد جميعًا"