الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من استمرار الأمطار الغزيرة (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وشهدت البلاد، اليومين الماضيين، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة «11– 18»

الإسكندرية «12- 17»

قنا «7- 21»

الأقصر «9– 21»

أسوان «8 – 22»

موجة سيئة

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وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، حتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23