الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة وموعد وصولها للقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد السبت القادم يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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