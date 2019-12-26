إنفيديا: GeForce RTX 2080 أسرع من Xbox Series X و PlayStation 5

قالت شركة (إنفيديا) NVIDIA: إن بطاقات الرسوميات من سلسلة (جيفورس آر تي إس) GeForce RTX التابعة لها أسرع بكثير حتى من الجيل القادم من منصات الألعاب، بما في ذلك: (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت، و(بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني.

وخلال مؤتمر الألعاب GTC China 2019، عرض الرئيس التنفيذي للشركة (جنسن هوانج) مقارنةً بين حواسيب الألعاب المرتكزة على بنية (ماكس ول) Maxwell لوحدات معالجة الرسوميات مع بطاقة رسوميات من سلسلة (جيفورس جي تي إس) GeForce GTX وحواسيب الألعاب المرتكزة على بينة (تورينج) Turing مع بطاقة من سلسلة (جيفورس آر تي إس) GeForce RTX.

وكانت النقطة المحددة لمقارنة الجهازين المحمولين هي عرض تقنية Max-Q التي أحدثت ثورة في سوق حواسيب الألعاب المحمولة، فقدمت مستويات عالية من الأداء لبطاقات الرسوميات المنفصلة، بالإضافة إلى زيادة توفير الطاقة، وإمكانية النقل التي لم تكن ممكنة في السابق لحواسيب الألعاب المحمولة القديمة.

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وقالت (إنفيديا) في المؤتمر: إن بطاقة الرسوميات GeForce RTX 2080 Max-Q المخصصة لحواسيب الألعاب المحمولة أسرع حتى من الجيل القادم من منصات الألعاب الرائدة التي يُنتظر إطلاقها أواخر عام 2020 المقبل.

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يأتي هذا بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري عن منصة (إكس بوكس سيرس إكس) التي ستأتي بمواصفات أفضل من منصة (إكس بوكس ون إكس) Xbox One X الحالية، إذ سوف تدعم عرض الألعاب بدقة 4K وبسرعة 60 إطارًا في الثانية مع إمكانية رفع السرعة إلى 120 إطارًا في الثانية لبعض الألعاب. كما ستدعم المنصة عرض الفيديو بدقة 8K.

وفيما يتعلق ببطاقة الرسوميات، ستحتوي المنصة على بطاقة RDNA GPU من شركة (أي إم دي) AMD، ولم يُعلن عن مواصفات البطاقة حتى الآن.