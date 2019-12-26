آبل تجعل التوثيق إلزاميًا لتطبيقات macOS

أوضحت شركة آبل أن المطورين الذين يقدمون تطبيقات لنظام التشغيل ماك macOS خارج متجر تطبيقات ماك Mac App Store سيحتاجون الآن إلى إرسالها إلى آبل من أجل عملية التوثيق التي تبدأ في 3 فبراير من العام المقبل، بحيث تمنح عملية التوثيق المستخدمين مزيدًا من الثقة في أن الشركة قد فحصت البرنامج بحثًا عن مكونات ضارة.
وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يونيو عن أن جميع برامج الماك الموزعة خارج المتجر يجب أن يتم توثيقها بواسطتها حتى يتم تشغيلها افتراضيًا على macOS Catalina، كما عدلت آبل في وقت سابق الشروط الأساسية للتوثيق بشكل مؤقت لجعل هذا الانتقال أسهل وحماية المستخدمين على macOS Catalina الذين يواصلون استخدام الإصدارات القديمة من البرامج.
وتتطلب السياسات الجديدة من المطورين إرسال تطبيقاتهم إلى آبل من أجل إجراء عملية توثيق أمنية، أو لن يتم تشغيلها بسهولة في نظام التشغيل macOS Catalina، لكن هذه الخطوة ليست مطلوبة للتطبيقات التي يتم توزيعها من خلال متجر تطبيقات ماك.
وقالت الشركة في بيان: إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فقم بتحميل البرنامج إلى خدمة التوثيق وراجع سجل المطور للتعرف على التحذيرات، وستصبح هذه التحذيرات أخطاء ابتداءً من 3 فبراير ويجب إصلاحها حتى يتم توثيق البرنامج، وسيستمر تشغيل البرامج الموثقة قبل 3 فبراير بشكل افتراضي على macOS Catalina.
وأشارت المعلومات إلى أن آبل تطلب من البرامج الجديدة التي يتم توزيعها مع معرف المطور خارج المتجر أن يتم توثيقها من أجل العمل منذ إصدارها لنظام التشغيل macOS Mojave 10.14.5، حيث إن عملية التوثيق مصممة لحماية مستخدمي ماك من التطبيقات الخبيثة والضارة.
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