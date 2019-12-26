الجيل التالي من هاتف هواوي Mate X قادم في 2020

تفيد الأنباء بأن شركة هواوي تستعد لإطلاق الجيل التالي من هاتفها القابل للطي Huawei Mate X في النصف الثاني من عام 2020، وذلك سعيًا للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا القطاع، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي على تطوير الهاتف بالفعل، وقد بدأ بعض موردي هواوي، بما في ذلك موردي المفصلات والألواح، إنتاجًا تجريبيًا صغير الحجم للمكونات اللازمة للنموذج القابل للطي الجديد.

وكانت الشركة الصينية قد أطلقت هاتف Huawei Mate X في وقت سابق من هذا العام، لكن تم تأخير توفره حتى شهر نوفمبر من أجل ضمان الجودة، كما واجهت شركة سامسونج أيضًا مشكلات تتعلق بالمتانة مع أول هواتفها القابلة للطي المسمى جالاكسي فولد، ومن المتوقع الآن إطلاق خليفة Galaxy Fold جنبًا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S الرائدة التالية في شهر فبراير من العام القادم.

ويدعي تقرير جديد من موقع Digitimes أن الجيل التالي من هاتف Huawei Mate X القابل للطي سيتم إطلاقه في النصف الثاني من عام 2020، وهذا يتناقض مع تقرير آخر يشير إلى إمكانية إطلاق نسخة محسنة من Mate X تسمى Mate Xs مع معالج Kirin 990 في MWC 2020، ويقال: إن Mate Xs تأتي مع تصميم ومفصل أفضل وشاشة أكثر مقاومة أيضًا.

ويبدو أن التقرير الحالي يتحدث عن خليفة حقيقي لأول هاتف قابل للطي من هواوي، وليس مجرد نسخة محسنة، لكن يظل الأمر مجرد تكهنات، ويجب الانتظار إلى أن تقرر هواوي إصدار بعض الإعلانات حول قطاع الهاتف القابل للطي.

Advertisements

وحصل التقرير على معلومات الإطلاق من خلال صانعي سلسلة الإمداد التايوانية، لكن دون التعرض لتفاصيل التغييرات التصميمية أو الميزات الكبيرة على هاتف هواوي القابل للطي المقبل، واكتفى بالقول: إن الموردين التايوانيين يرون إمكانات واعدة في هذا القطاع الفريد خلال العام المقبل، وقد بدأ هؤلاء الموردين في توسيع مشاريعهم لهذا الغرض.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويسعى صانع المفصلات Jarllytec إلى تثبيت دفعة إضافية من الأفران في عام 2020 من شأنها أن تساعد في إنتاج المزيد من قوالب حقن المعادن (أجزاء MIM للهواتف القابلة للطي)، ويقال: إن Jarllytec قد عقد شراكة مع علامتين تجاريتين للهواتف الذكية الصينية من أجل إنتاج مفصلات لهواتفهم القابلة للطي، مما يشير إلى أن المزيد من المصنعي قد يطلقون هواتف قابلة للطي العام المقبل.