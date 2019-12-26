جوجل تدعم ميزة التكبير أثناء مشاهدة الفيديو في Google Photos

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أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيقها الخاص بخدمة الصور التابعة لها Google Photos على نظام التشغيل أندرويد، ويأتي التحديث ليدعم ميزة التقريب أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو.
وكان موقع XDA Developers قد رصد الميزة الجديدة وفعلَّها يدويًا في الإصدار الذي يحمل الرقم 4.33 من تطبيق (صور جوجل) Google Photos.
ومع التحديث الجديد يمكن للمستخدمين التكبير أثناء مشاهدة الفيديو عن طريق قرص الشاشة، وذلك على غرار ما توفره بعض تطبيقات تشغيل الوسائط المتعددة، وهي ميزة لم تكن متاحة قبل ذلك في تطبيق (صور جوجل). وإلى جانب التكبير، يمكن للمستخدم سحب الأصبع على الشاشة للتنقل بين أجزاء الفيديو.
وليس من الواضح الآن متى سوف تتوفر هذه الميزة وتكون مفعلة افتراضيًا، ولكن يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق (صور جوجل) من متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.
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