الوضع الداكن في واتساب جاهز.. لكن لبعض المستخدمين فقط

أصبحت ميزة الوضع الداكن التي طال انتظارها في واتساب جاهزة للإصدار، حيث تفيد التقارير أن بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد قد اختبروها بالفعل، وذلك بعد أن استمر تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك بالتشويق لها منذ شهور، بالرغم من أنه لم يعلن بعد عن تاريخ إصدار الميزة أو حتى التعليق رسميًا عليها.

The iOS dark theme is ready, except for:

No status updates cell.

WhatsApp Settings > Profile cells.

Phone number, About, Business details cells in Contact info.

Encryption cell.

Contacts list cells.

Storage Usage cells.

Cells in Backup section.

Wrong group description cell color.