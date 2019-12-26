تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق صاروخ روسى يحمل قمرا صناعيا

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن المركبة الفضائية عبارة عن قمر صناعى مستقر بالنسبة إلى الأرض مصمم لتتبع الطقس على جزء محدد من الأرض لمسئولى الطقس الروس.
كما أن أول قمر صناعى Electro-L (رقم 1) تم إطلاقه فى عام 2011، والثانى فى عام 2015، بينما كان ذلك الثالث.
القمر الصناعى
فيما تم إطلاق سلسلة صواريخ بروتون لأول مرة فى عام 1965، واستخدمت هذه الصواريخ لإطلاق وحدات محطات ساليوت ومير ومحطة الفضاء الدولية، وكذلك إرسال مركبات إلى القمر والمريخ والزهرة.
ويبلغ طول صاروخ بروتون 174 قدمًا أى ما يساوى (53 مترًا)، وله ثلاث مراحل رئيسية، حيث يمكن إعادة تشغيل المرحلة الرابعة Breeze-M لوضع الحمولات في مدار مرتفع.
ويحمل Proton-M الوقود UDMH (ثنائى ميثيل هيدرازين غير متماثل) ومؤكسد N2O4 (رباعى أكسيد النيتروجين) فى مراحله الرئيسية، حيث تعمل المرحلة الرابعة Breeze-M على الأكسجين السائل والهيدروجين السائل.
ومر على الصاروخ عدة أحداث بين النجاح والفشل، حيث إن من بين اخفاقاته ما حدث في 1 يوليو 2013، حيث أغلقت مركبة من طراز Proton-M تحمل ثلاثة أقمار صناعية من طراز Glonass، وهى المكافئ الروسي للأقمار الصناعية GPS، محركاتها خلال 17 ثانية من رحلتها وتحطمت فى انفجار ضخم لم يسلم منه شيئا سواء الصاروخ أو ما يحمله.
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