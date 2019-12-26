شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور تقنيات جديدة لمحاربة النفايات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء رياضيات وفيزياء من جامعة Liaoning الصينية عن تطوير تقنيات جديدة ستساعد فى حل مشكلة النفايات الفضائية التى تهدد المحطة الفضائية والصواريخ والمركبات فى الفضاء، وفى لقاء مع مجلة Journal of Laser Applications قال العالم تيامين ما المشارك فى تطوير هذه التقنيات: "أصبحت النفايات الفضائية مشكلة حقيقية تهدد المحطة الدولية والمركبات والصواريخ والأقمار الصناعية فى الفضاء، لذا عملنا فى جامعة Liaoning على تطوير أنظمة وخوارزميات خاصة لمعالجة هذه المشكلة".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف العالم "تمكنا من تطوير تقنيات تعتمد على خوارزميات دقيقة تساعد التلسكوبات على اكتشاف شظايا الحطام الفضائى على مسافات تزيد عن 1500 كلم، وستمكننا هذه التقنيات من معرفة حركة سير الشظايا وتفاديها".

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وأشار إلى أن "المدارات الفضائية للأرض تحوي ملايين الأجسام التي خلفتها المركبات والصواريخ التى أطلقها الإنسان إلى الفضاء، لكن وكالات الفضاء الكبيرة كروس كوسموس وناسا ووكالة الفضاء الأوروبية قادرة على مراقبة نحو 18 ألف جسم من هذه الأجسام فقط، لذا توجد حاجة ماسة لتطوير تقنيات تقى من أخطار الأجسام الباقية، والتى يصعب رصدها بالتلسكوبات والتقنيات المتوفرة حاليا".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات والهيئات المتخصصة في علوم الفضاء باتت تولى اهتماما كبيرا لمشكلة النفايات الفضائية وأخطارها فى السنوات الفائتة، وفي أبريل من العام الفائت أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مسبار RemoveDEBRIS المخصص لهذا الغرض.

كما أن وكالة الفضاء الأوروبية تتكلف 100 مليون جنيه إسترلينى لابتكار شاحنة سحب يمكنها تنظيف مدار الأرض من نفايات الفضاء من خلال إزالة الأقمار الصناعية المنتهية من المدار، وسيبدأ بدعم من الحكومة البريطانية، المهمة الضخمة المتمثلة في التخلص من الآلاف من الأقمار الصناعية المنتهية، حيث اختارت الوكالة شركة سويسرية ناشئة تدعى ClearSpace لتنظم المدار المزدحم للكوكب، ومن المقرر أن يتم إطلاق أول مهمة في عام 2025.