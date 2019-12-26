تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Reno3 Pro 5G وهاتف Reno3 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Reno3 Pro 5G الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة مع معدل تحديث 90Hz ومعالج Snapdragon 765G، وهاتف Reno3 5G الذي يتميز بتصميم نتوء القطرة.

تنطلق سلسلة هواتف Reno3 اليوم رسمياً بميزة رئيسية في دعم شبكات 5G، حيث يتميز هاتف Reno3 Pro 5G بحجم شاشة 6.5 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، في شاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 90Hz وتصميم ثقب الشاشة، كما تشغل الشاشة نسبة 93.4% من إطار الهاتف.

كما يضم هاتف Reno3 Pro 5G معالج Snapdragon 765G مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وبطارية بقدرة 4025 mAh، كما يأتي الهاتف بوزن 180 جرام، مع تصميم نحيف بسماكة 7.7مم.

من جانب أخر يعد هاتف أول إصدارات الهواتف الذكية التي تضم رقاقة معالج MediaTek Dimensity 1000L، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

ويضم كلا الهاتفين كاميرة خلفية بإعدادات رباعية، مع واجهة ColorOS 7 التي تركز على نظام تشغيل Android 10، كما يأتي الهاتفين بتصميم زجاجي بألوان متدرجة ودعم شبكات 5G المستقلة أو الغير مستقلة SA/NSA والشبكات الفرعية sub-6GHz.

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مواصفات هاتف OPPO Reno3 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، وبدقة 2400 في 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9.

رقاقة معالج Dimensity 1000L ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G77 MC9.

ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

واجهة ColorOS 7.0 مع نظام تشغيل Android 10.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، وأخر 2 ميجا بيكسل مع عدسات mono وفتحة عدسات f/2.4.

مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

مستشعر للبصمة في الشاشة.

مدخل 3.5مم للسماعات، ودعم Dolby Atmos.

قياسات الهاتف 160.3 في 74.3 في 7.96مم، مع وزن 181 جرام.

بطارية بقدرة 4025mAh، مع تقنية الشحن السريع 30W VOOC 4.0.

مواصفات هاتف OPPO Reno3 Pro 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش بمعدل تحديث 90Hz، بجودة عرض Full HD بلس، وبدقة 2400 في 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9، و97% من ألوان NTSC gamut، وسطوع 500nit، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

رقاقة معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620.

ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

واجهة ColorOS 7.0 مع نظام تشغيل Android 10.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 وOIS مع فلاش LED، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 13 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة f/2.4 ودعم التكبير البصري Hybrid حتى 5 مرات أو رقمي حتى 20 مرة، وأخر 2 ميجا بيكسل مع عدسات mono وفتحة عدسات f/2.4.

مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

مستشعر للبصمة في الشاشة.

مدخل 3.5مم للسماعات، ودعم Dolby Atmos.

قياسات الهاتف 159.4 في 72.4 في 7.7مم، مع وزن 172 جرام.

بطارية بقدرة 4020 mAh، مع تقنية الشحن السريع 30W VOOC 4.0.

ومن المقرر أن يتوفر كلاً من هاتفي OPPO Reno3 5G وReno3 Pro 5G بألوان الأسود، والأبيض، والأزرق Aura والأزرق، حيث ينطلق هاتف Reno3 5G بسعر يبدأ 485 دولار، بينما يبدأ تسعير هاتف Reno3 Pro 5G من 571 دولار، على أن يتوفر كلا الهاتفين في السوق الصيني بدءاً من 31 من ديسمبر، أيضاً تقدم Oppo إصدار كلاسيكي من هاتف Reno3 Pro 5G بسعر 599 دولار، والذي يتوفر بدءاً من 10 من يناير.

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