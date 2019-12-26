شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صورة بانوراما من الكوكب الأحمر تكشف عن مكان مستكشف ناسا المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر صورة بانوراما للمريخ مكان الراحة الأخيرة لمستكشف ناسا، فإن الصورة هي عبارة عن سلسلة من 354 صورة فردية التقطتها المركبة الفضائية على مدى 29 يومًا قبل أن تغلق تمامًا، وتعلن الوكالة انتهاءها في وقت سابق من هذا العام، وكانت المناظر الطبيعية المريخية هي آخر ما رآه المستكشف، حيث كانت الصور من كاميرا (Pancam) من 13 مايو وحتى 10 يونيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تجمع البانوراما الصور من ثلاثة مرشحات مختلفة من Pancam، والتي ترصد الضوء المتمركز على أطوال موجية تبلغ 753 نانومتر (الأشعة تحت الحمراء القريبة)، و 535 نانومتر (أخضر) و 432 نانومتر (بنفسجي).



مكان مستكشف المريخ وقال جون كالاس، مدير المشروع الخاص بالمستكشف " Opportunity"، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا: "هذه البانوراما النهائية تجسد ما جعل من هذا المستكشف معدات متاحة لمهمة الاستكشاف"، مضيفا "على يمين الوسط، يمكنك رؤية حافة Endeavour Crater وهي ترتفع عن بعد".

مكان مستكشف المريخ 2 وعلى الجانب الأيسر من ذلك، تبدأ المسارات المتحركة في الانحدار من الأفق وتنسج نحو الخصائص الجيولوجية التي أراد علماءنا فحصها عن قرب. Advertisements وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المستكشف لم يكن من المتوقع أن يستمر 15 عامًا، ولكنها لاحظت أنها ساهمت إلى حد كبير في فهمهم للجيولوجيا وطبيعة البيئة للكوكب، مما أرسى الأساس لمهمات بشرية وإنسانية مستقبلية على الكوكب الأحمر.

مكان مستكشف المريخ 3

وتوقف المستكشف عن العمل مؤخرا بعد أن تم إطلاقه من كيب كانافيرال في يوليو 2003 باستخدام روبوتين مزدوجين.

وقال توماس زوربوشن، المدير المشارك لمهمة العلوم في ناسا فى وقت سابق "إنني أقف هنا بشعور من التقدير العميق والامتنان، حيث أعلن انتهاء مهمة مستكشف " Opportunity"، ومعه مهمة بارزة لاستكشاف المريخ"، مضيفا "لن أنسى أبدًا العمل المدهش الذي حدث هنا ، فقد غير فهمنا للكوكب الأحمر".