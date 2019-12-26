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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة كهربائية خالية من الانبعاثات تبدأ أولى رحلاتها فى 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر
طائرة كهربائية 1
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستوفر البطارية طاقة كافية للطائرة حتى تتمكن من الطيران على بعد 200 ميل بشحنة واحدة، أي ما يعادل تزويد 250 منزلاً بالوقود، ويتم تشغيل المروحة بواسطة ثلاثة محركات كهربائية محورية عالية الكثافة مقارنة بالطائرة التقليدية، حيث تدور شفرات المروحة عند دورة في الدقيقة أقل بكثير لتوفير قيادة أكثر استقرارًا وأكثر هدوءًا، وكذلك ستقدم باستمرار أكثر من 500 حصانا لتشغيل المدى.
طائرة كهربائية 2
وتوفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل طاقة بنسبة 90 % من الطاقة وبالطبع انبعاثات صفرية، وتعد المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى الانتشار الحديث لحركة التوقف عن الطيرام على وسائل التواصل الاجتماعي ، دافع مهم وراء صناعة الطيران بخفض انبعاثات الكربون، وجعلت شركات الطيران تهدف للتقدم في تكنولوجيا الطيران الكهربائي.
طائرة كهربائية 3
ويقول خبراء الطيران إن حسابات الطيران تمثل أكثر من 2 % من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم وأن أعداد الركاب تنمو، لكن الطائرات الكهربائية لا تتحمل مسافات طويلة أو مئات الأشخاص، وبالتالى فإن التقدم فى مثل هذه الصناعة يوما عن الآخر سيساعد بشدة فى تحقيق أهداف المناخ والتخلى تماما عن نسب الانبعاثات الضخمة الحالية.
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