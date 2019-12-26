تكنولوجيا: طائرة كهربائية خالية من الانبعاثات تبدأ أولى رحلاتها فى 2020.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنطلق أول طائرة كهربائية بالكامل ذات مقعد واحد العام المقبل، حيث إنها بمثابة مركبة زرقاء وبيضاء، من المقرر أن تقلع في ربيع 2020، وتستعد الشركة الإنجليزية المصنعة للطائرة الميكانيكية لتصبح مركبتها أسرع الطائرات التي تعمل بالكهرباء في العالم، حيث تستهدف سرعات تزيد عن 300 ميل في الساعة ومزودة ببطارية توفر 200 ميل من الرحلة بشحن واحد، ولديها عنق منتفخ حيث توجد تكنولوجيا المحرك الكهربائي خلف المروحة على أنفها المدبب، والتى لا تصدر أى انبعاثات على الإطلاق.



طائرة كهربائية 1

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستوفر البطارية طاقة كافية للطائرة حتى تتمكن من الطيران على بعد 200 ميل بشحنة واحدة، أي ما يعادل تزويد 250 منزلاً بالوقود، ويتم تشغيل المروحة بواسطة ثلاثة محركات كهربائية محورية عالية الكثافة مقارنة بالطائرة التقليدية، حيث تدور شفرات المروحة عند دورة في الدقيقة أقل بكثير لتوفير قيادة أكثر استقرارًا وأكثر هدوءًا، وكذلك ستقدم باستمرار أكثر من 500 حصانا لتشغيل المدى.



طائرة كهربائية 2

وتوفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل طاقة بنسبة 90 % من الطاقة وبالطبع انبعاثات صفرية، وتعد المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى الانتشار الحديث لحركة التوقف عن الطيرام على وسائل التواصل الاجتماعي ، دافع مهم وراء صناعة الطيران بخفض انبعاثات الكربون، وجعلت شركات الطيران تهدف للتقدم في تكنولوجيا الطيران الكهربائي.

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