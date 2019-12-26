"الأرصاد" تحذر : موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال الساعات

أكد "وحيد سعودي"،خبير الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، خاصة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وخلال الساعات المقبلة ستكون هناك حالة عنيفة من عدم استقرار الطقس على محافظات ومدن شمال سيناء.

وتابع "سعودي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e" : تحسن الأحوال الجوية سيبدأ من مساء يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن القاهرة والوجه البحري هي الأقل تأثرًا بحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، ومن المنتظر أن يستمر نشاط الرياح، لكن بسرعات أقل نسبيًا

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ووجه خبير الارصاد نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة على مدار الـ24 ساعة، والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية في البحر المتوسط نظرًا لارتفاع الأمواج.