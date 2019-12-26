تكنولوجيا: أوراكل ومايكروسوفت يوسعان شراكتهما مع كندا

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ومن منظور تقني، سيعني الاتصال البيني قدرًا أقل من الهدوء للعملاء، كما يدعم مجموعة واسعة من أعباء العمل، وذلك باستخدام الموارد المتاحة على كلا الجانبين، فيما تخطط Microsoft وOracle لإتاحة الاتصال المباشر في مناطق إضافية، بما في ذلك على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفي منطقة خاصة بحكومة الولايات المتحدة، وفي آسيا ، وفي الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا أنها تستعد لإيقاف عمل تطبيق مساعدها الذكي "كورتانا" على كل من أندرويد وiOS بداية من 31 يناير المقبل، حيث أوضحت مايكروسوفت أن التطبيق سيستمر في الولايات المتحدة فقط، حيث قال أندرو شومان، الذي يقود فريق كورتانا: "في 31 يناير 2020 ستنهي مايكروسوفت دعم تطبيق Cortana فى الهند وأستراليا وكندا والصين وألمانيا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة".
وأضاف: "لا يزال لدينا أشخاص يستخدمون تطبيقات Cortana لإدارة عمليات السماعات الذكية الخاصة بهم، لذلك إذا كان لديك سماعات ذكية، يمكنك استخدام تطبيق Cortana معها، وما زلنا ندعم ذلك".
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