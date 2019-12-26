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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “FrankOne” آلة لصنع القهوة الساخنة والباردة بسعر 108 دولار فقط
متابعة-سنيار: ليس هناك ما يرضي مثل القهوة الساخنة في الصباح الباكر، ولكن إذا كنت ترغب في تبديل روتينك مرة واحدة كل فترة مع كوب منعش من المشروب البارد، فستحتاج إلى إعداده في الليلة السابقة.
لحسن الحظ، يمكن لـ FrankOne صنع القهوة الساخنة أو الباردة في دقائق معدودة، مما يجعلها الهدية المثالية لهواة القهوة بسعر 108 دولار فقط.
FrankOne هوآلة لصنع القهوة الباردة والقهوة الساخنة في واحد.
يمكن لتقنية تخمير VacTec المعلقة ببراءة اختراع أن تستخرج قهوة المشروب البارد في أربع دقائق فقط، ويمكنك تحضير كوب ساخن من القهوة في 30 ثانية.
ييتم بيع “FrankOne Cold Brew & Coffee Maker” بسعر 120 دولارا، ولكن يمكنك شراء واحدة اليوم مقابل 108 دولارات باستخدام رمز القسيمة FRANKONESAVE.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.