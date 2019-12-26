كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن روبوت البيتزا من Picnic سيقوم بتحضير ما يصل إلى 300 فطيرة في الساعة بمعرض CES

متابعة-سنيار: سيتمكن زوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) هذا العام في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، من الاستمتاع بالبيتزا المصنوعة من قبل روبوت.

اختارت شركة Centerplate، المتخصصة في الضيافة الحية في مدينة سياتل، شركة Picnic لتكنولوجيا الأغذية في سياتل لتقديم نظام التجميع التلقائي للأغذية الذي سيوفر ما يصل إلى 300 بيتزا حسب الطلب تبلغ 12 بوصة في الساعة على أرضية معرض CES.

تم اختبار نظام تجميع الطعام الآلي من Picnic في استاد T-Mobile Park في سياتل في أكتوبر من هذا العام، وقد تم تطويره في الأصل لإنتاج كميات كبيرة من البيتزا المخصصة.

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النظام معياري، قائم بذاته، ولا يشغل مساحة كبيرة ويستخدم التعلم العميق للتكيف مع مهامه وإعداداته.

وفقا لـ Picnic، لا يتطلب الأمر سوى القليل من التدريب بالإضافة إلى البيتزا، كما أنه مصمم لإعداد أنواع أخرى من الطعام.

إلى جانب إطعام زوار CES الجائعين، ترى Picnic أيضا أن نظامها يستخدم في المتاجر الصغيرة والسلاسل الكبيرة والمطاعم.

جدير بالذكر أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، ينظم من 7 إلى 10 يناير 2020.