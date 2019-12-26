شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تمنح العلماء كتلة من تربة القمر لم يتم الكشف عنها من قبل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال جيمي السيلا، وهو عالم فلكي في مختبر التحليلات الفلكية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند: "نحن نستخدم أدوات لم تكن موجودة خلال التحليلات المبكرة لعينات القمر".
وأضاف: "نظرًا لأن أدواتنا اليوم أكثر حساسية، يمكننا تحليل الأشياء الموجودة بكميات ضئيلة، ويمكننا الآن أيضًا فصل المركبات الكيميائية عن الخليط، مما يسهل التعرف عليها".
وتم تجميد عينات أبولو التي تم تسليمها حديثًا، وظلت مختومة لمدة نصف قرن، ويقود السيلا أحد الفرق التي ستدرس عينات من صخرة القمر، والمعروفة أيضًا باسم regolith، لتحديد التركيب الكيميائي للحبوب الصغيرة من الغبار.
كما سيستخدم العلماء هذه المعلومات لفهم كيمياء سطح القمر وتطور نظامنا الشمسي بشكل أفضل، وسيعمل الفريق البحثى على وجه التحديد مع عينات تم جمعها خلال مهمة أبولو 17 عام 1972.
وكانت التربة القمرية التي تم جمعها خلال تلك المهمة من المنطقة القريبة من موقع الهبوط، في وادي Taurus-Littrow في الحافة الشرقية لمكان يسمى Serenitatis.
وسيبحث الفريق عن الأحماض الأمينية، وهي مركبات عضوية بسيطة تشكل اللبنات الأساسية للبروتينات، وعلى عكس الأرض، لا يحتوي سطح القمر على رياح أو عواصف أو عمليات جيولوجية أخرى للتآكل، وبالتالي، فإن العينات التي تم جمعها من القمر ستساعد في تسليط الضوء على الكيمياء البدائية للنظام الشمسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تمنح العلماء كتلة من تربة القمر لم يتم الكشف عنها من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.