شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019 .. من يناير لديسمبر أبرز ما قدمه فيس بوك للمستخدمين هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان 2019 عاما مليئا بالأحداث المهمة لشركة فيس بوك، إذ أعلنت الشركة خلاله عن العديد من الخدمات والمنتجات بما في ذلك تغيير الشعار الخاص بها، والكشف عن عملتها الرقمية الجديدة "ليبرا"، فضلا عن عدد من المميزات التى تركز على الخصوصية، وفيما يلى نعرض أبرز الخدمات التى وفرها فيس بوك للمستخدمين كما يلى:

- شهر يناير

- حذف الصفحات استباقيا

فى 24 يناير كشف فيس بوك عن تغييرات في الطريقة التى يتعامل بها مع إزالة المحتوى من الصفحات التي تنتهك معايير المجتمع، وكذلك عندما تقوم الصفحات بنشر مواد تصنفها خدمات التحقق الخارجية بأنها كاذبة، حيث أعلنت الشركة أنه من خلال هذه الخطوة ستصعب على الأشخاص الذين اغلقت صفحاتهم بسبب انتهاكات العودة من جديد.

شهر فبراير:

- ميزة Unsend

كما طرحت الشركة في 5 فبراير ميزة التراجع عن إرسال الرسائل في تطبيق ماسنجر، وهو ما يسمح للمستخدمين بالتراجع عن إرسال أي رسالة خلال فترة زمنية محددة، وهي الميزة التى سبق وأن اتاحها فيس بوك لتطبيق واتس آب.

- شراء شركة GrokStyle

وبحلول 8 فبراير، أعلنت شركة فيس بوك استحواذها على GrokStyle، وهي شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المتسوقين في إيجاد الأثاث والديكور المنزلي، والذى يأتي في إطار سعيها لتعزيز عملها في مجال الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.

شهر مارس:

- الوضع المظلم بماسنجر

فى 4 مارس الماضي، طرحت شركة فيس بوك ميزة "الوضع المظلم" لتطبيق ماسنجر التابع لها على مختلف أنظمة التشغيل، وهي الميزة التى لاقت إعجاب من قبل الكثير من المستخدمين حول العالم.

- تبويب الألعاب

وبحلول 14 مارس، كشفت الشركة عن تبويب جديد مخصص للألعاب فى تطبيقها على الأجهزة المحمولة يحمل اسم Facebook Gaming في شريط التنقل الرئيسي بين تبويبي الإشعارات والمشاهدة، ليجعل من السهل على المستخدمين اكتشاف الألعاب وممارستها.

- الرد على رسالة معينة داخل الدردشة الجماعية

أما في 20 مارس، فقد أتاحت الشركة ميزة Reply والتى تسمح للمستخدمين داخل الدردشة الجماعية بالرد على رسالة معينة من أحد الأشخاص، وهي الميزة التى رأي الكثيرين أنها مفيدة للغاية.

- نظارة Oculus Rift S

وفي نفس اليوم أيضا 20 مارس، كشف فيس بوك عن نظارة الواقع الإفتراضى الجديدة Oculus Rift S، وذلك خلال فعاليات مؤتمر مطوري الألعاب GDC.

شهر مايو:

- ميزة جديدة لقصص فيس بوك

في 9 مايو طرح فيس بوك ميزة جديدة في ميزة "القصص" للاحتفال بأعياد الميلاد وقد أطلقت عليها اسم birthday stories، والتى تتيح إضافة بطاقات أعياد الميلاد الرقمية أو الصور أو مقاطع الفيديو إلى قصة تختفي بعد مرور 24 ساعة.

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- تطبيق جديد لأجهزة Portal

بينما فى 29 مايو، طرح فيس بوك تطبيق جديد لجهازه Portal لتسهيل إدارتها عن طريق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

شهر يونيو:

-تطبيق Study

في 11 يونيو، أطلق فيس بوك تطبيق Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، مقابل أجر مالي.

- عملة ليبرا

كشفت شركة فيس بوك فى 18 يونيو النقاب عن عملتها الرقمية Libra، بالإضافة إلى الإعلان عن شركة جديدة تابعة لها Calibra، والتي ستوفر محفظة رقمية خاصة بهذه العملة على واتس اب، ومسنجر، وتطبيقات على أنظمة التشغيل (آي أو إس) و(أندرويد) تتيح إرسال العملة واستقبالها.

شهر أغسطس:

- تغيير خصوصية المجموعات

فى 14 أغسطس أعلن فيس بوك عن تحديث إعدادات خصوصية المجموعات لتصبح Public، وPrivate فقط، وإلغاء إعداد المجموعات السرية Secret.

- ميزة Off-Facebook Activity

كما أطلقت فيس بوك يوم 20 أغسطس ميزة جديدة تحمل اسم Off-Facebook Activity، والتي تتيح للمستخدم الاطلاع على البيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن نشاطك مع فيس بوك، والتحكم فيها.

شهر سبتمبر:

- تغيير خصوصية تقنية التعرف على الوجه

فى 3 سبتمبر حدث فيس بوك إعدادات تقنية التعرف على الوجه، حيث أصبحت الميزة متاحة لجميع المستخدمين مع وجود خيار لإيقافها في أي وقت.

- أجهزة Portal جديدة

فى 18 سبتمبر كشف فيس بوك عن3 طرازات جديدة من أجهزة الدردشة عبر الفيديو Portal، وهي Portal Mini وجهاز Portal بشاشة مقاسها 10 بوصة وجهاز Portal TV الجديد.

شهر أكتوبر:

-تبويب جديد للأخبار

فى 25 أكتوبر طرح فيس بوك تبويب الأخبار الجديد؛ وذلك في مسعى منها لتحسين صورتها بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن عدم القدرة على السيطرة على الأخبار الكاذبة.

شهر نوفمبر:

- خدمة الدفع Facebook Pay

كشف فيس بوك فى 12 نوفمبر عن خدمته المالية Facebook Pay لتوفر للناس تجربة دفع مريحة، وآمنة، ومتسقة عبر فيس بوك، وماسنجر، وانستجرام، وواتس اب.

تطبيق Facebook Viewpoints

فى 25 نوفمبر كشف فيس بوك عن تطبيق جديد يُسمى Facebook Viewpoints لأبحاث السوق، والذي يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث.