شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالسلمون المدخن والفواكه والكاكاو.. هكذا يحتفل الرواد بالكريسماس فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الرواد بمحطة الفضاء الدولية، للاحتفال بالكريسماس بالفضاء، حيث يشارك كل من لوكا بارميتانو وكريستينا كوتش وأندرو مورجان وجيسيكا مائير ذكرياتهم المفضلة في موسم العطلات، حيث يرسل بارميتانو أيضًا رسالة خاصة لأولئك الذين لا يمكنهم قضاء بعض الوقت مع عائلاتهم، مثل رواد الفضاء في المحطة الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قالت كوتش: "أنت تعلم أن الشيء المفضل لدى في موسم العطلات هو أنه وقت يتباطأ فيه العالم، وكلنا نحصل على فرصة للتفكير ونقدر ونفكر فيما هو مهم حقًا، وهو الأشخاص الذين نحبهم ونقضي الوقت معهم معًا"، مضيفة " ومع ذلك، يمكنك أن تحتفل بهذه العطلة هذا العام بكل حب، فربما تكون مليئة بالبهجة أى كان مكانك".

وبينما يقضي رواد الفضاء العطلات بعيدا عن عائلاتهم، يكون لديهم الكثير من الإمدادات الاحتفالية على متن المحطة الفضائية، بما في ذلك جوارب عيد الميلاد، وقبعات سانتا، وسمك السلمون المدخن، والفواكه، وعصير التفاح والكاكاو الساخن.

فيما قال مورجان: "عندما أفكر في افتقادى لأسرتي على أرض الواقع، أعرف أنهم يزورون العائلة ويقضون الوقت معهم"، مضيفا "سأحضر بعض تقاليد عائلتي معنا على متن محطة الفضاء الدولية."

Advertisements

ويعد من بين تقاليد مورجان عشية عيد الميلاد هو إطفاء جميع الأنوار في المنزل والاستمتاع بالشموع فقط، حيث سيعكس هذا التقليد في المحطة الفضائية، فيخطط رواد الفضاء لإطفاء جميع الأضواء ومشاهدة أفلام عيد الميلاد.

كما تحتفل مائير بعيد الميلاد وتستمتع بعطلاته، حيث أصدرت تغريدة على حسابها لصورة لها ترتدي جوارب زرقاء احتفالية وخضراء وأرجواني.

وجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الأوروبية قد أرسلت للرواد هذا الشهر في محطة الفضاء الدولية مساعد جديد يُطلق عليه اسم "سيمون"، وهو جهاز كمبيوتر كروي مزود بشاشة للوجه وكاميرتان متجهتان للأمام عند العيون، من أجل إسعادهم والترفيه عنهم بوجه مبتسم.