شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سانتا فى عصر التكنولوجيا.. يستخدم الروبوتات والذكاء الاصطناعى وهداياه 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الأطفال على صورة معينة لسانتا أو كما يسميه البعض "بابا نويل"، والذى يأتى بالهدايا إلى كل طفل في جميع أنحاء العالم في أمسية واحدة، وهى المهمة الشاقة مع وجود رجل واحد فقط، حتى إن تقنياته عفا عليها الزمن الآن أكثر من أي وقت مضى، فكيف يمكن أن نستبدل المزلاق الذى يحركه حيوانات الرنة، والألعاب التى يحضرها فى حقيبته الكبيرة لتناسب كل عدد أطفال العالم، وفقا لمظاهر التكنولوجيا الحديثة، هذا ما أضافه خبير صناعي لتبدو أسطورة سانتا أكثر تواكبا مع عصر التكنولوجيا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الدكتور كارل دايفر، الأستاذ بجامعة مانشستر بمتروبوليتان، إن وجود مزلقة تعمل بالهيدروجين وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرسائل الرقمية مناسبة جدا حاليا لمساعدة سانتا على أداء مهمته.

كما أنه إلى جانب تبسيط الإنتاج وجعل عملية التصنيع والتسليم أكثر كفاءة، يعتقد الدكتور دايفر أن الأساليب القديمة ستستفيد من الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يصبح الإنتاج أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأفضل للبيئة.

مزلقة تعمل بالهيدروجين

تعد خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلة للطاقة المتجددة التي لا تنتج انبعاثات غير مرغوب فيها، حيث أن منتج النفايات الوحيد هو H2O - الماء النقي.

وبدأت القطارات والسيارات والقوارب تتجول بالفعل مع فكرة التحول إلى الهيدروجين بسبب تكاليفها المنخفضة وفضائلها الصديقة للبيئة، وبالتالى فإنه من السهل للغاية ملء مزلقة تعمل بالهيدروجين، أسرع بكثير من محرك كهربائي يمكن أن يستغرق 40 دقيقة لشحنه.

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وقال الدكتور دايفر، إنه لا يعتقد أن الزلاجة التي تعمل بالهيدروجين يجب أن تحل محل حيوانات الرنة، ولكن يجب أن تكون حاضرة في حالة وقوع أى طوارىء عشية عيد الميلاد.

وأضاف: "الوقت هو جوهر عشية عيد الميلاد، وإذا كانت الرنة مريضة أو مصابة، فإن وجود مزلقة تعمل بالهيدروجين كنسخة احتياطية سيكون له معنى كبير".

الذكاء الاصطناعى والروبوتات

وقد يستفيد بابا نويل من تطوير خوارزمياته الخاصة، حيث قال الدكتور دايفر: '' الطريقة التي ربما يساعد بها الذكاء الاصطناعى أكثر من غيرها هي توقع الأمور قبل حدوثها، تستطيع الخوارزميات مراقبة مختلف أجهزة الاستشعار ومعرفة أن هناك تسلسلًا معينًا من أجهزة الإنذار أو أجهزة الاستشعار يتم تشغيلها".

كما أن الروبوتات المساعدة قد تكون خير مساعد لسانتا فى أداء مهمته بالكامل خلال ليلة عيد الميلاد لتوزيع الهدايا على الأطفال فى مختلف أنحاء العالم.

الطابعة ثلاثية الأبعادويمكن أن ينتج ألعاب بطابعة ثلاثية الأبعاد لكى تكفى هداياه كل الأطفال، كما يمكن التنبأ بما يريدونه الأطفال من جانب تقنيات الذكاء الاصطناعى، فيمكنه معرفة ما يريدون قبل القيام بذلك، ويمكنه التخطيط لذلك في الجداول الزمنية للإنتاج.