سوق الأجهزة القابلة للإرتداء في الصين يواصل النمو في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للأبحاث الحديثة التي أجرتها مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، على عكس الهواتف الذكية، يستمر قطاع الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء في النمو بوتيرة هائلة. في الربع الثالث من هذا العام، تمكنت الشركات من بيع 27.15 مليون جهاز، وهذا ما يمثل نموًا قدره 45.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للتقرير، سوق الأجهزة القابلة للإرتداء الذكية لا يُظهر أي علامات على التباطؤ. في الواقع، تعتقد مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق أن الأجهزة القابلة للإرتداء ستصل إلى 200 مليون وحدة في العام 2023. جزء من الإهتمام المتزايد بهذه الأجهزة هو تطبيقاتها المتنامية في روتيننا اليومي. سوف تلعب هذه الأجهزة دورًا متزايد الأهمية في مراقبة الصحة والقياسات الحيوية والأمن وعمليات الدفع.
الشيء المثير للإهتمام هو أن ما يُسمى بالأجهزة القابلة للإرتداء التي لا تدعم تطبيقات الطرف الثالث قد زاد عددها أيضًا. إجمالي شحنات هذه الأجهزة هو 20.97 مليون وحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
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