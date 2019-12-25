فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M30 في شهر فبراير الماضي، وعن الهاتف Galaxy M30s في شهر سبتمبر. والآن، إتضح أن شركة سامسونج تستعد على ما يبدو لإطلاق الهاتف Galaxy M31، فقد تم رصد هذا الهاتف للتو في منصة إختبارات الأداء Geekbench.
تم رصد هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي SM-M315F، وسجل 348 نقطة في إختبار النواة الواحدة و1214 نقطة في إختبار النوى المتعددة. ووفقا للبيانات المدرجة في منصة Geekbench، فسوف يضم الهاتف Galaxy M31 المعالج الثماني النوى Exynos 9611، على الرغم من أنه كان هناك تسريب سابق لمح إلى أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 665. وسيضم الهاتف Galaxy M31 كذلك نحو 6GB من الذاكرة العشوائية، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10.
للآسف، هذه هي جل المعلومات التي كشفت لنا عنها منصة Geekbench، ولكن الشائعات تشير إلى أن الهاتف Galaxy M31 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
كانت هذه تفاصيل خبر إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات الأساسية للهاتف Galaxy M31 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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