الأرصاد تحذر سكان القاهرة: انخفاض الحرارة 8 درجات وصقيع وأمطار غزيرة خلال الـ 72 القادمة





قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي، أنّ يومي الخميس والجمعة يشهدان طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة أن تصل الرودة لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد لشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

ويسود طقس السبت مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الخميس 26 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

طقس الجمعة 27 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

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السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

طقس السبت 28 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.