شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة ذكية للعثور على أى صورة في آيفون خلال ثوانٍ.. اعرف أيه هي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يعاني معظم المستخدمين أثناء محاولة البحث عن صورة معينة في هواتف آيفون، ولكن آبل توفر ميزة مفيدة تساعد على إيجادها بسهولة، وتتمثل الخدعة في البحث عن صور محددة باستخدام كلمات رئيسية في التطبيق، مثل "البحيرة" أو "الكلب" أو "الجبن"، حيث صممت آبل تطبيق Photos (الصور)، للتعرف على الكائنات باستخدام التعلم الآلي، وبحسب روسيا اليوم يمكن البحث أيضًا عن الأحداث، مثل حفلة موسيقية ذهبت إليها، حيث يستخدم التطبيق في برنامج iOS توقيت وموقع الصور، إلى جانب قوائم الأحداث عبر الإنترنت، للعثور على صور مطابقة.
أولاً افتح تطبيق "الصور" على هاتفك، واضغط فوق علامة التبويب "بحث" في الزاوية اليمنى السفلية، التي تحتوي على عدسة مكبرة كرمز لها، ثم ما عليك سوى كتابة اسم المكان أو مصطلح البحث أو حتى اسم الشخص للعثور على التطابقات.
وتشرح آبل: "عندما تبحث في صورك، تجري عملية التعرف على الوجه وكشف المشهد والكائن بالكامل على جهازك، وتستغل آبل التعلم الآلي لتحسين التجربة، لقد استخدمناها لتمكين التعرف على الصور والمشاهد في الصور، وأكثر من ذلك".
على الجانب الآخر، كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل قد تطلق خلال العام المقبل 2020، ما يصل إلى 4 هواتف ذكية تدعم شبكة اتصال الجيل الخامس، ويأتى ذلك تأكيدا إلى التقارير السابقة التى أشارت إلى أن الشركة تعتزم اعتماد هذه التقنية الحديثة في هواتفها الذكية.
وبحسب موقع gizchina التقني الصيني، فمن المنتظر أن تجري أبل بعض التغييرات في جدولها الزمنى لإطلاق هواتف أيفون خلال العام المقبل، حيث ستقدم اثنين من الإصدارات خلال النصف الأول من 2020، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى في النصف الثاني من 2020، حيث تأتى هذه التسريبات من قبل أحد موردي أبل.
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