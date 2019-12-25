افضل الهواتف لعام 2019 مع السعر – الفئة العليا

الهواتف الذكية في مصر كثيرة و متعددة الفئات و الأسعار و الميزات. التنوع في السوق المصرية تعطي فرص تنافسية عالية بين الشركات و تعطيك انت كمستخدم خيارات عديدة لتختار بينها هاتفك المستقبلي بناء على افضل الأجهزة التي تراها في السوق. في الفئات العليا الأمر نسبي بعض الشئ. حيث ان عدد الأجهزة العليا منخفض بعض الشئ عن باقي الفئات. و تتم المقارنة في الفئات العليا بناء على تفضيلات شخصية بشكل اكبر. لأن كل جهاز له ميزة عن غيره. و له نقطة قوة خاصة به تميزه عن غيره. لذلك في هذا المقال لن يتم تقسيم الأجهزة بناء على الأسعار. بل كما قمنا بمقارنة بين افضل هواتف الفئة الإقتصادية. هذا مقال لعرض افضل هواتف الفئات العليا في مصر

افضل الهواتف لشركة Samsung في الفئة العليا

عائلة Galaxy Note 10

اول القائمة هنا هي عائلة Samsung Galaxy Note 10 العائلة الأقوى في اجهزة سامسونج تماماً. دائماً ما كنت اجهزة Galaxy Note لها مكانة خاصة كل عام بسبب ما تقدمه من مجموعة مميزات. بالإضافة الى مواصفاتها القوية و العالية. هذا العام يصدر هاتفين من هذه السلسلة تحت اسمى Galaxy Note 10 و Galaxy Note plus بفوارق خفيفة. و لازالت سلسلة Note تحتل مركزاً هائلاً و تتربع على العرش كأحد افضل سلاسل الهواتف على الإطلاق

مواصفات الهواتف

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ الشاشة 6.3 بوصة بدقة 1080×2280 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 6.8 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 نظام التشغيل Android 9.0 Pie قابل للتحديث الى Android 10 واجهة One UI المعالج Snapdragon 855 معالج Exynos 9825 معالج ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8GB بسعة 12GB الكاميرات الخلفية كاميرا ثلاثية عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1 عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 كاميرا رباعية عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1 عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 كاميرا TOF للعمق الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة f/2.2 الحماية مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة البطارية 3500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt مدخل الشحن USB type C الأبعاد 151 x 72 x 7.9 mm 162.3 x 77.4 x 7.9 mm

عائلة Galaxy S10

العائلة الأساسية لاجهزة Samsung هي عائلة Galaxy S. تصدر سامسونج كل عام جهاز او اثنين من سلسلة S في بداية العام. تحديداً في شهر فبراير او مارس ضمن فعاليات مؤتمر MWC العالمي. و دائماً ما يحصد الهاتف شهرة واسعة نظير ما يقدمه الهاتف من مواصفات رائدة و عالمية. و هذا العام اصدرت سامسونج 3 اجهزة. هم على الترتيب Samsung Galaxy S10 plus و Samsung Galaxy S10 و Samsung Galaxy S10e. بفروق بسيطة ايضاً. مع وجود نسخة 5G من النسخة الأعلى من هذه الهواتف.

مواصفات الهواتف

Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 plus الشاشة نوعها Dynamic Amoled بحجم 5.6 بوصة بدقة 1080×2280 نوعها Dynamic Amoled بحجم 6.1 بوصة بدقة 1440×3040 نوعها Dynamic Amoled بحجم 6.4 بوصة بدقة 1440×3040 نظام التشغيل نظام Android 9.0 Pie قابل للتحديث الى Android 10 بواجهة One UI المعالج Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9820 ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6GB او 8GB 8GB 8GB او 12GB الكاميرات الخلفية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto للتقريب البصري الكاميرات الأمامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/1.9 مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 10MP و فتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و هي حساس عمق Depth Sensor الحماية حساس بصمة الإصبع مدمج بزر الطاقة حساس بصمة Ultrasonic موجود اسفل الشاشة البطارية بحجم 3100mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt بحجم 3400mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt بحجم 4100mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt مدخل الشحن USB Type C الأبعاد 142.2×69.9×7.9mm 149.9×70.4×7.8mm 157.6×74.1×7.8mm

افضل الهواتف لشركة Google عائلة Pixel 4

في البداية احباط كبير عند العديد من المستخدمين بسبب اجهزة Google Pixel 4. لأنها لم تكن ثورية كما كنا نتمنى. غير ان الأجهزة كانت ببطاريات ضعيفة. و استخدام غير مريح تماماً بالنسبة لهواتف من المفترض انها رائدة العام الجديد. بالإضافة الى التصميم السئ. لكن صحب ذلك كاميرات هائلة جداً. و شاشة بمعدل تحديث 90Hz. و دعم Google المحبب الى المستخدمين. قد يبدو هذا بالنسبة للعديد من المستخدمين اضافات هائلة و تكفي لهم. لذلك فعائلة Pixel 4 من افضل الهواتف لعام 2019 بالفعل

مواصفات الهواتف

Google Pixel 4 Google Pixel 4XL المعالج Qualcomm Snapdrgon 855 دقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) الشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1080×2160 بحجم 6.3 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1440×2340 مزايا الشاشة معدل تحديث 90Hz دعم DCI-P3 100% و HDR دعم Always on Display ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS3.0 الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة الأساسية بدقة 12.2MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الامامية كاميرا اساسية بدقة 8MP و فتحة f/2.0 كاميرا TOF البطارية بحجم 2800mah بحجم 3700mah سرعة الشحن دعم الشحن السريع بقدرة 18Watt مميزات اخرى دعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 الهاتف محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6 السماعات Stereo دعم Qi Wireless Charging

افضل الهواتف من OnePlus لعام 2019

عائلة OnePlus 7

في كل عام تأتي OnePlus بجهاز جديد رائع. و بسعر ممتاز جداً. و تضعه نداً لند مع هواتف الشركات الأخرى بل بسعر اقل منهم ايضاً. لذلك لفترة طويلة من الوقت لم تحصل اجهزة OnePlus على لقب الأجهزة الرائدة بل على لقب قاتلة الأجهزة الرائدة. هذا العام جهازي OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro قد لفتا انتباه العديد من المستخدمين. بالمواصفات الرائدة و التجربة المريحة الرائعة التي يمنحها الهاتف لك.

مواصفات الهواتف

OnePlus 7 OnePlus 7 Pro الشاشة نوعها Optic AMOLED بحجم 6.41 بوصة بدقة 1080×2340 نوعها Fluid AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1440×3120 بمعدل تحديث 90Hz نظام التشغيل Android 10 بواجهة OxygenOS المعالج Qualcomm Snapdragon 855 ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6GB او 8GB 6GB او 8GB او 12GB الكاميرات الخلفية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 5MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.6 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 و هي كاميرا منبثقة في النسخة الـPro فقط الحماية حساس بصمة مدمج في الشاشة البطارية بسعة 3700mah بسعة 4000mah سرعة الشحن يدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt مدخل الشحن USB Type C Advertisements

عائلة OnePlus 7T

تصدر شركة OnePlus كل عام هاتفها الرائد في بداية العام. ثم بعد 6 اشهر تصدر هاتفها المحسن من نفس السلسلة. الهاتف المحسن بإختصار هو اصلاح لأخطاء وقعت بها الشركة في الهاتف الأساسي. فتأتي سلسلة T كالهاتف الأمثل للعام من الشركة. و هذا ينطبق ايضاً على عائلة 7T من الشركة. السلسلة صارت مثالية بشكل كبير. من ناحية الشاشة او البطارية او المواصفات. لذلك فهواتف OnePlus 7T تستحق التواجد في هذه القائمة

مواصفات الهواتف

OnePlus 7T OnePlus 7T Pro الشاشة نوعها Fluid AMOLED بحجم 6.55 بوصة بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz نوعها Fluid AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1440×3120 بمعدل تحديث 90Hz نظام التشغيل Android 10 بواجهة OxygenOS المعالج Qualcomm Snapdragon 855 Plus ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8GB 8GB او 12GB الذاكرة الداخلية 128GB او 256GB من نوع UFS3.0 256GB من نوع UFS3.0 الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.6 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.2 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra wide ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.6 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 و هي كاميرا منبثقة في النسخة الـPro فقط الحماية حساس بصمة مدمج في الشاشة البطارية بسعة 3800mah بسعة 4085mah سرعة الشحن يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt مدخل الشحن USB Type C

افضل الهواتف من Apple لعام 2019 عائلة IPhone 11

كل عام تصدر شركة Apple اجهزة الأيفون الجديدة التي تحمل في مواصفاتها و مميزاتها اختلافات عديدة عن الجيل السابق من الهواتف. هذا العام عائلة IPhone 11 و التي تتكون من 3 اجهزة تأتي و تصنع فجوة بينها و بين اجهزة العام الماضي. تغييرات في التصميم و في ملمس الجهاز. و في الكاميرات. و معالج جديد قوي جداً. مع بطاريات بحجم اكبر. و هكذا صارت الأجهزة الجديدة هي حديث العام لفترة طويلة. و هي من افضل اجهزة العام بشكل كامل

مواصفات الهواتف

Apple IPhone 11 Apple IPhone 11 Pro Apple IPhone Pro Max المعالج Apple A13 Bionic الشاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة 828×1792 من نوع Liquid Retina IPS LCD بحجم 5.8 بوصة بدقة 1125×2436 من نوع Super Retina XDR OLED بحجم 6.5 بوصة بدقة 1242×2688 من نوع Super Retina XRD OLED مميزات الشاشة تدعم حساسية اللمس 120Hz تدعم Dolby Vision في النسخ الـPro تدعم تقنية True Tone ذاكرة الوصول الغشوائي 4GB الكاميرات الخلفية مزدوجة الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.4 من نوع Ultra Wide ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.0 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة f/2.4 من نوع Ultra Wide الكاميرا الامامية مزدوجة الكاميرا الاولى بدقة 12MP و فتحة F/2.2 الكاميرا الثانية من نوع SL 3D لتقنية التعرف على الوجه البطارية بحجم 3110mah بحجم 3046mah بحجم 3969mah نظام التشغيل IOS 13

افضل الهواتف من Huawei التي تستحق الشراء لعام 2019 Huawei P30

عائلة Huawei P30 ايضاً من الهواتف التي تستحق الذكر. و هذا اخر هاتف رائد من Huawei يستحق الشراء. لأنه صدر قبل مشاكل Huawei مع الولايات المتحدة الأمريكية و قبل خسارتها لخدمات Google. الهاتف من الهواتف التي تمتاز في المقام الأول بالكاميرات الرائعة. فهو يحمل تركيبة كاميرات مميزة بشكل كبير. بالإضافة الى مواصفات تجدها في اي هاتف رائد في عام 2019. مع مزايا عديدة من الشركة مما يجعله ضمن قائمة ترشيحاتنا.

مواصفات الهواتف

Huawei P30 Huawei P30 Pro المعالج HiSilicon Kirin 980 الشاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة 1080×2340 من نوع OLED بحجم 6.47 بوصة بدقة 1080×2340 من نوع OLED ذاكرة الوصول العشوائي 6GB أو 8GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحت عدسة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide رباعية الكاميرا الأولى بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحت عدسة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الرابعة كاميرا TOF 3D الكاميرا الأمامية بدقة 32MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3650mah بحجم 4200mah سرعة الشحن يدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Wat يدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt

افضل الهواتف من Xiaomi لعام 2019 Xiaomi Mi 9

ارخص هاتف في هذه القائمة. ولا يختلف في مواصفاته عن اي هاتف من الهواتف السابقة. بل يقدم نفس التجربة الرائدة و المواصفات المميزة جداً. معالج رائد و كاميرات جيدة جداً. شاومي كل عام تصدر جهاز جديد لنفس الفئة ليكون هو هاتفها الرائد طول العام و دائماً ما ينجح هذا الهاتف في الحصول على ربح جيد بسبب سعره المنخفض. و قدرته على منافسة هواتف في ضعف سعره. لهذا فهاتف Mi 9 من الهواتف المميزة في هذه القائمة

مواصفات الهاتف

الشاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2340 المعالج Qualcomm Snapragon 855 ذاكرة الوصول العشوائي 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع UltraWide الكاميرات الأمامية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 3300mah سرعة الشحن تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 20Watt

الهواتف التي تستحق الذكر ايضاً

عائلة Huawei Mate 30

لن اذكر هذه العائلة في قوائم الهواتف التي انصحك بشرائها. اجهزة Huawei Mate 30 اجهزة رائعة و مميزة جداً بشكل لا يوصف. بل انها تستحق الشراء بشكل كامل. لكنها لن تفيدك خارج الصين بسبب عدوم توفر خدمات Google في الهاتف. لا تفهمني خطأ جهازي Huawei Mate 30 و Mate 30 pro من الأجهزة القوية ذات المواصفات العالية جداً لكنها لا تصلح لأن تكون اجهزة تستعملها بشكل يومي بدون خدمات Google. لذلك فهي خارج الترشيحات. علما بأنها لم تصدر خارج الصين بعد

Asus ROG Phone 2

هذا الهاتف من اكثر هواتف العام تميزاً. يطلق على مثل هذا الهاتف مصطلح Elephant in the room. اي انه الشئ البارز في الغرفة والذي سيلاحظه كل من بالغرفة. هاتف مصمم بالألعاب. كل مواصفاته متوفرة من اجل الألعاب. كل ما يحمله الهاتف من اجل الألعاب. شاشة بمعدل تحديث 120Hz. بطارية هائلة بحجم 6000mah. معالج من اقوى معالجات العام. رائع جداً في كل النواح. و تصميمه المميز الذي يوحي بأنه هاتف مستقبلي. لهذا هذا الهاتف من هواتفي المفضلة هذا العام.

Xiaomi Mi Mix Alpha

هذا الهاتف هو اغرب و اجدد تصميم في عام 2019. لأن الهاتف كله شاشة. بنسبة 180.7% تستحوذ الشاشة على واجهة الجهاز. لا يقطعها غير شريط واحد من الألمونيوم في ظهر الجهاز يحتوي على الكاميرت الخلفية. غير ذلك فالهاتف كله شاشة. التصميم عصري و مميز و حديث بشكل كبير و قد تم اصداره كمفاجأة غير متوقعة من شاومي. بالإضافة الى انه يحمل اي مواصفات رائدة تحلم بها. و لكن بالطبع سعره مرتفع جداً فليس من الهواتف السهل شرائها. لكنه يستحق الذكر كأحد افضل الهواتف في 2019

Samsung Galaxy Fold

بالطبع هذا الهاتف ليس للجميع نظراً لأن سعره ليس منخفضاً تماماً. 2000 دولار امريكي سعر مرتفع جداً انا اعلم. هذا الجهاز ليس للمستخدم العادي بل هو هنا فقط لأنه من الهواتف التي تستحق الذكر في عام 2019. لأنه اول هاتف بشاشة قابلة للطي يعمل بلا مشاكل -بغض النظر عن مشكلة الشاشة الأولى-. الهاتف ممتاز من كل النواح. شاشة قابلة للطي بدقة عالية و بوضوح عال. تصميم متين و مريح في الإستعمال. يحقق فكرة امكانية وضع شاشة كبيرة (Tablet) في صورة شاشة صغيرة (هاتف محمول) في جيبك بدون مشاكل. لذلك فهو يستحق السعر. بدون ذكر مواصفاته لكن يعد هذا من افضل الهواتف رغم سعره الذي يصل الى 40 الف جنيه