افضل الهواتف لعام 2019 مع السعر – الفئة العليا

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الهواتف الذكية في مصر كثيرة و متعددة الفئات و الأسعار و الميزات. التنوع في السوق المصرية تعطي فرص تنافسية عالية بين الشركات و تعطيك انت كمستخدم خيارات عديدة لتختار بينها هاتفك المستقبلي بناء على افضل الأجهزة التي تراها في السوق. في الفئات العليا الأمر نسبي بعض الشئ. حيث ان عدد الأجهزة العليا منخفض بعض الشئ عن باقي الفئات. و تتم المقارنة في الفئات العليا بناء على تفضيلات شخصية بشكل اكبر. لأن كل جهاز له ميزة عن غيره. و له نقطة قوة خاصة به تميزه عن غيره. لذلك في هذا المقال لن يتم تقسيم الأجهزة بناء على الأسعار. بل كما قمنا بمقارنة بين افضل هواتف الفئة الإقتصادية. هذا مقال لعرض افضل هواتف الفئات العليا في مصر
افضل الهواتف لشركة Samsung في الفئة العليا
عائلة Galaxy Note 10
اول القائمة هنا هي عائلة Samsung Galaxy Note 10 العائلة الأقوى في اجهزة سامسونج تماماً. دائماً ما كنت اجهزة Galaxy Note لها مكانة خاصة كل عام بسبب ما تقدمه من مجموعة مميزات. بالإضافة الى مواصفاتها القوية و العالية. هذا العام يصدر هاتفين من هذه السلسلة تحت اسمى Galaxy Note 10 و Galaxy Note plus بفوارق خفيفة. و لازالت سلسلة Note تحتل مركزاً هائلاً و تتربع على العرش كأحد افضل سلاسل الهواتف على الإطلاق
مواصفات الهواتف
|Galaxy Note 10
|Galaxy Note 10+
|الشاشة
|6.3 بوصة بدقة 1080×2280 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10
|
6.8 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10
|
نظام التشغيل
|Android 9.0 Pie قابل للتحديث الى Android 10
واجهة One UI
|المعالج
|
Snapdragon 855 معالج
Exynos 9825 معالج
|
ذاكرة الوصول العشوائي RAM
|بسعة 8GB
|بسعة 12GB
|الكاميرات الخلفية
|كاميرا ثلاثية
عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4
عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1
عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2
|
كاميرا رباعية
عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4
عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1
عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2
كاميرا TOF للعمق
|
الكاميرا الامامية
|وحيدة بدقة 10MP و فتحة f/2.2
|الحماية
|
مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة
|
البطارية
|3500mah
تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt
|4300mah
تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt
|مدخل الشحن
|
USB type C
|
الأبعاد
|151 x 72 x 7.9 mm
|
162.3 x 77.4 x 7.9 mm
عائلة Galaxy S10
العائلة الأساسية لاجهزة Samsung هي عائلة Galaxy S. تصدر سامسونج كل عام جهاز او اثنين من سلسلة S في بداية العام. تحديداً في شهر فبراير او مارس ضمن فعاليات مؤتمر MWC العالمي. و دائماً ما يحصد الهاتف شهرة واسعة نظير ما يقدمه الهاتف من مواصفات رائدة و عالمية. و هذا العام اصدرت سامسونج 3 اجهزة. هم على الترتيب Samsung Galaxy S10 plus و Samsung Galaxy S10 و Samsung Galaxy S10e. بفروق بسيطة ايضاً. مع وجود نسخة 5G من النسخة الأعلى من هذه الهواتف.
مواصفات الهواتف
|Samsung Galaxy S10e
|Samsung Galaxy S10
|Samsung Galaxy S10 plus
|الشاشة
|نوعها Dynamic Amoled
بحجم 5.6 بوصة
بدقة 1080×2280
|نوعها Dynamic Amoled
بحجم 6.1 بوصة
بدقة 1440×3040
|
نوعها Dynamic Amoled
بحجم 6.4 بوصة
بدقة 1440×3040
|
نظام التشغيل
|نظام Android 9.0 Pie قابل للتحديث الى Android 10
بواجهة One UI
|المعالج
|
Qualcomm Snapdragon 855
Samsung Exynos 9820
|
ذاكرة الوصول العشوائي RAM
|6GB او 8GB
|8GB
|8GB او 12GB
|الكاميرات الخلفية
|مزدوجة
الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4
الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide
|
ثلاثية
الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4
الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide
الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto للتقريب البصري
|
الكاميرات الأمامية
|وحيدة
بدقة 10MP و فتحة عدسة f/1.9
|
مزدوجة
الكاميرا الأساسية بدقة 10MP و فتحة عدسة f/1.9
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و هي حساس عمق Depth Sensor
|
الحماية
|حساس بصمة الإصبع مدمج بزر الطاقة
|حساس بصمة Ultrasonic موجود اسفل الشاشة
|البطارية
|بحجم 3100mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt
|بحجم 3400mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt
|
بحجم 4100mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt
|
مدخل الشحن
|USB Type C
|الأبعاد
|142.2×69.9×7.9mm
|149.9×70.4×7.8mm
|
157.6×74.1×7.8mm
افضل الهواتف لشركة Google عائلة Pixel 4
في البداية احباط كبير عند العديد من المستخدمين بسبب اجهزة Google Pixel 4. لأنها لم تكن ثورية كما كنا نتمنى. غير ان الأجهزة كانت ببطاريات ضعيفة. و استخدام غير مريح تماماً بالنسبة لهواتف من المفترض انها رائدة العام الجديد. بالإضافة الى التصميم السئ. لكن صحب ذلك كاميرات هائلة جداً. و شاشة بمعدل تحديث 90Hz. و دعم Google المحبب الى المستخدمين. قد يبدو هذا بالنسبة للعديد من المستخدمين اضافات هائلة و تكفي لهم. لذلك فعائلة Pixel 4 من افضل الهواتف لعام 2019 بالفعل
مواصفات الهواتف
|Google Pixel 4
|Google Pixel 4XL
|المعالج
|
Qualcomm Snapdrgon 855
دقة تصنيع 7 نانو متر
ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)
|
الشاشة
|بحجم 5.7 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1080×2160
|بحجم 6.3 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1440×2340
|مزايا الشاشة
|
معدل تحديث 90Hz
دعم DCI-P3 100% و HDR
دعم Always on Display
|
ذاكرة الوصول العشوائي
|بسعة 6GB
|بسعة 6GB او 8GB
|ذاكرة التخزين
|بسعة 64GB او 128GB
|
بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS3.0
|
الكاميرا الخلفية
|مزدوجة
العدسة الأساسية بدقة 12.2MP و فتحة f/1.7
الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto
|الكاميرا الامامية
|
كاميرا اساسية بدقة 8MP و فتحة f/2.0
كاميرا TOF
|
البطارية
|بحجم 2800mah
|بحجم 3700mah
|سرعة الشحن
|
دعم الشحن السريع بقدرة 18Watt
|
مميزات اخرى
|
دعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68
الهاتف محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6
السماعات Stereo
دعم Qi Wireless Charging
افضل الهواتف من OnePlus لعام 2019
عائلة OnePlus 7
في كل عام تأتي OnePlus بجهاز جديد رائع. و بسعر ممتاز جداً. و تضعه نداً لند مع هواتف الشركات الأخرى بل بسعر اقل منهم ايضاً. لذلك لفترة طويلة من الوقت لم تحصل اجهزة OnePlus على لقب الأجهزة الرائدة بل على لقب قاتلة الأجهزة الرائدة. هذا العام جهازي OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro قد لفتا انتباه العديد من المستخدمين. بالمواصفات الرائدة و التجربة المريحة الرائعة التي يمنحها الهاتف لك.
مواصفات الهواتف
|OnePlus 7
|OnePlus 7 Pro
|الشاشة
|نوعها Optic AMOLED
بحجم 6.41 بوصة
بدقة 1080×2340
|
نوعها Fluid AMOLED
بحجم 6.67 بوصة
بدقة 1440×3120
بمعدل تحديث 90Hz
|
نظام التشغيل
|Android 10
بواجهة OxygenOS
|المعالج
|
Qualcomm Snapdragon 855
|
ذاكرة الوصول العشوائي RAM
|6GB او 8GB
|6GB او 8GB او 12GB
|الكاميرات الخلفية
|مزدوجة
الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.7
الكاميرا الثانية بدقة 5MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor
|
ثلاثية
الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.6
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide
|
الكاميرا الامامية
|وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0
و هي كاميرا منبثقة في النسخة الـPro فقط
|الحماية
|
حساس بصمة مدمج في الشاشة
|
البطارية
|بسعة 3700mah
|بسعة 4000mah
|سرعة الشحن
|يدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt
|
يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt
|
مدخل الشحن
|
USB Type C
عائلة OnePlus 7T
تصدر شركة OnePlus كل عام هاتفها الرائد في بداية العام. ثم بعد 6 اشهر تصدر هاتفها المحسن من نفس السلسلة. الهاتف المحسن بإختصار هو اصلاح لأخطاء وقعت بها الشركة في الهاتف الأساسي. فتأتي سلسلة T كالهاتف الأمثل للعام من الشركة. و هذا ينطبق ايضاً على عائلة 7T من الشركة. السلسلة صارت مثالية بشكل كبير. من ناحية الشاشة او البطارية او المواصفات. لذلك فهواتف OnePlus 7T تستحق التواجد في هذه القائمة
مواصفات الهواتف
|OnePlus 7T
|OnePlus 7T Pro
|الشاشة
|نوعها Fluid AMOLED
بحجم 6.55 بوصة
بدقة 1080×2400
بمعدل تحديث 90Hz
|
نوعها Fluid AMOLED
بحجم 6.67 بوصة
بدقة 1440×3120
بمعدل تحديث 90Hz
|
نظام التشغيل
|Android 10
بواجهة OxygenOS
|المعالج
|
Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|
ذاكرة الوصول العشوائي RAM
|8GB
|8GB او 12GB
|الذاكرة الداخلية
|128GB او 256GB
من نوع UFS3.0
|
256GB
من نوع UFS3.0
|
الكاميرات الخلفية
|ثلاثية
الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.6
الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.2 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra wide
|
ثلاثية
الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.6
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide
|
الكاميرا الامامية
|
وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0
و هي كاميرا منبثقة في النسخة الـPro فقط
|
الحماية
|حساس بصمة مدمج في الشاشة
|البطارية
|بسعة 3800mah
|
بسعة 4085mah
|
سرعة الشحن
|يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt
|
يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt
|
مدخل الشحن
|
USB Type C
افضل الهواتف من Apple لعام 2019 عائلة IPhone 11
كل عام تصدر شركة Apple اجهزة الأيفون الجديدة التي تحمل في مواصفاتها و مميزاتها اختلافات عديدة عن الجيل السابق من الهواتف. هذا العام عائلة IPhone 11 و التي تتكون من 3 اجهزة تأتي و تصنع فجوة بينها و بين اجهزة العام الماضي. تغييرات في التصميم و في ملمس الجهاز. و في الكاميرات. و معالج جديد قوي جداً. مع بطاريات بحجم اكبر. و هكذا صارت الأجهزة الجديدة هي حديث العام لفترة طويلة. و هي من افضل اجهزة العام بشكل كامل
مواصفات الهواتف
|Apple IPhone 11
|Apple IPhone 11 Pro
|Apple IPhone Pro Max
|المعالج
|
Apple A13 Bionic
|
الشاشة
|بحجم 6.1 بوصة
بدقة 828×1792
من نوع Liquid Retina IPS LCD
|بحجم 5.8 بوصة
بدقة 1125×2436
من نوع Super Retina XDR OLED
|بحجم 6.5 بوصة
بدقة 1242×2688
من نوع Super Retina XRD OLED
|مميزات الشاشة
|
تدعم حساسية اللمس 120Hz
تدعم Dolby Vision في النسخ الـPro
تدعم تقنية True Tone
|
ذاكرة الوصول الغشوائي
|4GB
|الكاميرات الخلفية
|مزدوجة
الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.4 من نوع Ultra Wide
|
ثلاثية
الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.0 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة f/2.4 من نوع Ultra Wide
|
الكاميرا الامامية
|مزدوجة
الكاميرا الاولى بدقة 12MP و فتحة F/2.2
الكاميرا الثانية من نوع SL 3D لتقنية التعرف على الوجه
|البطارية
|بحجم 3110mah
|بحجم 3046mah
|
بحجم 3969mah
|
نظام التشغيل
|
IOS 13
افضل الهواتف من Huawei التي تستحق الشراء لعام 2019 Huawei P30
عائلة Huawei P30 ايضاً من الهواتف التي تستحق الذكر. و هذا اخر هاتف رائد من Huawei يستحق الشراء. لأنه صدر قبل مشاكل Huawei مع الولايات المتحدة الأمريكية و قبل خسارتها لخدمات Google. الهاتف من الهواتف التي تمتاز في المقام الأول بالكاميرات الرائعة. فهو يحمل تركيبة كاميرات مميزة بشكل كبير. بالإضافة الى مواصفات تجدها في اي هاتف رائد في عام 2019. مع مزايا عديدة من الشركة مما يجعله ضمن قائمة ترشيحاتنا.
مواصفات الهواتف
|Huawei P30
|Huawei P30 Pro
|المعالج
|HiSilicon Kirin 980
|الشاشة
|بحجم 6.1 بوصة
بدقة 1080×2340
من نوع OLED
|بحجم 6.47 بوصة
بدقة 1080×2340
من نوع OLED
|ذاكرة الوصول العشوائي
|6GB أو 8GB
|الكاميرات الخلفية
|ثلاثية
الكاميرا الأولى بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحت عدسة f/2.4 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide
|رباعية
الكاميرا الأولى بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحت عدسة f/2.4 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide
الكاميرا الرابعة كاميرا TOF 3D
|الكاميرا الأمامية
|بدقة 32MP و فتحة f/2.0
|البطارية
|بحجم 3650mah
|بحجم 4200mah
|سرعة الشحن
|يدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Wat
|يدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt
يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt
افضل الهواتف من Xiaomi لعام 2019 Xiaomi Mi 9
ارخص هاتف في هذه القائمة. ولا يختلف في مواصفاته عن اي هاتف من الهواتف السابقة. بل يقدم نفس التجربة الرائدة و المواصفات المميزة جداً. معالج رائد و كاميرات جيدة جداً. شاومي كل عام تصدر جهاز جديد لنفس الفئة ليكون هو هاتفها الرائد طول العام و دائماً ما ينجح هذا الهاتف في الحصول على ربح جيد بسبب سعره المنخفض. و قدرته على منافسة هواتف في ضعف سعره. لهذا فهاتف Mi 9 من الهواتف المميزة في هذه القائمة
مواصفات الهاتف
|
الشاشة
|بحجم 6.39 بوصة
من نوع Super AMOLED
بدقة 1080×2340
|المعالج
|
Qualcomm Snapragon 855
|
ذاكرة الوصول العشوائي
|6GB او 8GB
|ذاكرة التخزين الداخلي
|
بسعة 64GB او 128GB او 256GB
|
الكاميرات الخلفية
|
ثلاثية
الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع UltraWide
|
الكاميرات الأمامية
|بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0
|البطارية
|
بسعة 3300mah
|
سرعة الشحن
|
تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt
تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 20Watt
الهواتف التي تستحق الذكر ايضاً
عائلة Huawei Mate 30
لن اذكر هذه العائلة في قوائم الهواتف التي انصحك بشرائها. اجهزة Huawei Mate 30 اجهزة رائعة و مميزة جداً بشكل لا يوصف. بل انها تستحق الشراء بشكل كامل. لكنها لن تفيدك خارج الصين بسبب عدوم توفر خدمات Google في الهاتف. لا تفهمني خطأ جهازي Huawei Mate 30 و Mate 30 pro من الأجهزة القوية ذات المواصفات العالية جداً لكنها لا تصلح لأن تكون اجهزة تستعملها بشكل يومي بدون خدمات Google. لذلك فهي خارج الترشيحات. علما بأنها لم تصدر خارج الصين بعد
Asus ROG Phone 2
هذا الهاتف من اكثر هواتف العام تميزاً. يطلق على مثل هذا الهاتف مصطلح Elephant in the room. اي انه الشئ البارز في الغرفة والذي سيلاحظه كل من بالغرفة. هاتف مصمم بالألعاب. كل مواصفاته متوفرة من اجل الألعاب. كل ما يحمله الهاتف من اجل الألعاب. شاشة بمعدل تحديث 120Hz. بطارية هائلة بحجم 6000mah. معالج من اقوى معالجات العام. رائع جداً في كل النواح. و تصميمه المميز الذي يوحي بأنه هاتف مستقبلي. لهذا هذا الهاتف من هواتفي المفضلة هذا العام.
Xiaomi Mi Mix Alpha
هذا الهاتف هو اغرب و اجدد تصميم في عام 2019. لأن الهاتف كله شاشة. بنسبة 180.7% تستحوذ الشاشة على واجهة الجهاز. لا يقطعها غير شريط واحد من الألمونيوم في ظهر الجهاز يحتوي على الكاميرت الخلفية. غير ذلك فالهاتف كله شاشة. التصميم عصري و مميز و حديث بشكل كبير و قد تم اصداره كمفاجأة غير متوقعة من شاومي. بالإضافة الى انه يحمل اي مواصفات رائدة تحلم بها. و لكن بالطبع سعره مرتفع جداً فليس من الهواتف السهل شرائها. لكنه يستحق الذكر كأحد افضل الهواتف في 2019
Samsung Galaxy Fold
بالطبع هذا الهاتف ليس للجميع نظراً لأن سعره ليس منخفضاً تماماً. 2000 دولار امريكي سعر مرتفع جداً انا اعلم. هذا الجهاز ليس للمستخدم العادي بل هو هنا فقط لأنه من الهواتف التي تستحق الذكر في عام 2019. لأنه اول هاتف بشاشة قابلة للطي يعمل بلا مشاكل -بغض النظر عن مشكلة الشاشة الأولى-. الهاتف ممتاز من كل النواح. شاشة قابلة للطي بدقة عالية و بوضوح عال. تصميم متين و مريح في الإستعمال. يحقق فكرة امكانية وضع شاشة كبيرة (Tablet) في صورة شاشة صغيرة (هاتف محمول) في جيبك بدون مشاكل. لذلك فهو يستحق السعر. بدون ذكر مواصفاته لكن يعد هذا من افضل الهواتف رغم سعره الذي يصل الى 40 الف جنيه
المصدر الأصلي : عرفني