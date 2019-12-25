تطبيق Speedtest يحصل على خاصية VPN على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - Ookla، والتي تقف وراء موقع إختبار سرعة الإنترنت Speedtest.net، قامت الآن بإطلاق خدمة VPN خاصة بها تُدعى Speedtest VPN، وهي الخدمة التي لا تزال حاليًا في المرحلة التجريبية ويتم تقديمها كجزء من تطبيق Speedtest على منصتي الأندرويد و iOS.

خدمة Speedtest VPN تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها معظم تطبيقات VPN على هذه المنصات. تضغط على زر وسيطالبك نظام التشغيل بإضافة VPN إلى جهازك، ثم تنطلق بعد ذلك للتجول في العالم الإفتراضي الحر الذي تريده. سيتم الآن توجيه حركة المرور بكاملها على جهازك عن طريق خوادم Speedtest VPN، مما سيقلل من سرعتك ولكن ذلك يوفر ميزة إرباك البيانات من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك وكذلك توفير الوصول إلى المواقع المحجوبة في بلدك.

في المرحلة التجريبية الحالية، يتم تقديم الخدمة مجانًا من داخل تطبيق Speedtest. أكدت شركة Ookla أن لديها خطط لتقديم خطط مدفوعة في المستقبل عندما تُغادر الخدمة المرحلة التجريبية. ومع ذلك، سيستمر تزويد المستخدمين بـ 2GB من بيانات الإنترنت المجانية كل شهر حتى إذا لم يشتركوا في الخطط المدفوعة.

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كما هو الحال مع كل خدمة VPN، هناك بعض الجوانب الأمنية التي يجب أخذها بعين الإعتبار. بغنى عن القول، نظرًا إلى أن الخدمة تقوم بتوجيه جميع بياناتك، فهي تستحق أن تكون جديرة بالثقة وتوفر بعض ميزات الآمان الأساسية المتوقعة من خدمة VPN جيدة. يجب أن يكون المرء متيقظًا عندما يتم تقديم الخدمة مجانًا، لأن إمتلاك خادم لشبكة VPN ليس رخيصًا على الإطلاق، ويجب أن يكون لدى أي شركة نموذج عمل تلتزم به.