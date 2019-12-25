بعد الموجة السيئة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار الخميس والجمعة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى سقوط أمطار، الأربعاء، قد تكون غزيرة الشدة على السواحل الشمالية، وخصوصًا سواحل الدلتا، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

أما يوم الخميس، يشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري.

وبالنسبة للجمعة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

طقس الخميس

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وشهدت البلاد، الأربعاء، أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، حتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 13 18

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مطروح 12 17

السلوم 11 18

سيوة 08 17

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 14 20

السويس 11 20

العريش 12 19

رفح 11 19

رأس سدر 11 20

نخل 07 19

نويبع 17 19

طابا 12 19

كاترين 00 16

الطور 11 19

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 10 19

بني سويف 10 19

المنيا 10 20

أسيوط 08 20

سوهاج 07 21

قنا 08 21

الأقصر 07 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 09 21

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 21 24