شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. جوجل تكشف عن أفضل التطبيقات على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل النقاب عن ترتيبها لأفضل التطبيقات المتاحة للتنزيل من متجر "جوجل بلاي"، ذات الشعبية الكبيرة فى الوقت الحالى، إذ يحتوى متجر "بلاي" الآن، على نحو 2.8 مليون تطبيق مثير للإعجاب، لذا نشر موقع "إكسبريس" أبرز نتائج Best Of awards لعام 2019 التابعة لجوجل.

وسلطت جوجل الضوء على تطبيق Ablo- وهى خدمة جديدة مصممة لربط المستخدمين مع آخرين جدد حول العالم،كما صُمم للمساعدة على "تكوين صداقات جديدة فى جميع أنحاء العالم"، ويتيح إرسال رسائل فورية وكذلك إجراء مكالمات فيديو، وتلقيها من المعارف الجدد.

وتقول جوجل إن Ablo حصل على الجائزة المرموقة، بسبب "البراعة والامتياز".

وأبرز عملاق التكنولوجيا بعضا من أفضل التطبيقات المخفية، التى ربما تكون قد فقدت بين أشهر الأسماء فى متجر "بلاي". وتشمل المجموعة الواسعة هذه، Big Bang AR الذى يتيح إمكانية التجول من خلال عدسة الكاميرا لمشاهدة تشكيل النجوم الأولى، ونظامنا الشمسى وكذلك الكوكب.

أما تطبيق Mash-Up، فيتضمن بدء تصوير مقطع فيديو قصير، ليتابعه مستخدم آخر فى مكان آخر من العالم.

وعرضت جوجل أيضا بعض التطبيقات فى فئة Everyday Essentials، التى صُممت لجعل حياة المستخدم أسهل كل يوم، وأولها Appy Weather، الذى يقدم تنبؤا فائق الدقة فى جدول زمنى مبسط، يلخص كل ما تحتاج إلى معرفته بنظرة سريعة. ويتضمن أيضًا 10 عناصر مختلفة محتملة لعرض الطقس على الشاشة الرئيسية فى هواتف أندرويد.

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وحصل تطبيق Boosted على جائزة فى الفئة هذه، وهو مصمم لتتبع الوقت وجعل المستخدم أكثر إنتاجية. بالإضافة إلى تطبيق Curio الذى يستخدمه الرواة لقراءة مقالات من 30 صحيفة ومجلة، وكذلك Endel الذى يستخدم الذكاء الاصطناعى لإنشاء شريط صوتى مصمم لمساعدتك على التركيز أو النوم.

وأشارت جوجل إلى تطبيق Omio، المخصص لمساعدة المستخدم فى التخطيط للرحلات، فى جميع أنحاء أوروبا بالطائرة والقطار.

وبالطبع، لم يتم تحديد كل هذه من قبل مسؤولين فى جوجل فقط، حيث يوجد أيضًا فئة للتطبيقات التى اختارها مستخدمو Android.

وتذهب جائزة اختيار المستخدمين إلى محرر الفيديو Video Editor - Glitch Video Effects، الذى يشمل دمج الصور والفيديو معا لإنشاء عروض شرائح تفصيلية، لعرضها على العائلة أو الأصدقاء أو مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، وسُميت Call Of Duty Mobile كأفضل لعبة فى متجر "بلاي" هذا العام.