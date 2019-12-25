نوكيا تتحدى الجميع بأرخص هاتف في مصر

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة "إتش إم دي" HMD، المالكة لعلامة نوكيا التجارية، رسميا عن طرح هاتفها الجديد "نوكيا سي1" Nokia C1"، بسعر اقتصادي وإمكانيات متوسطة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الشركة الفنلندية حددت سعر الهاتف الجديد بـ 50 يورو تقريبا، أي 900 جنيه مصري.

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المواصفات

يأتي "نوكيا سي1" بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، كما أنه يدعم شريحتي اتصال (SIM).

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Go ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة.