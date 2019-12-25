تزامنا مع الكسوف الحلقي الأكثر خطورة.. معهد الفلك يحذر المواطنين من النظر إلى الشمس الخميس

كتب: ضياء السقا

تشهد الكرة الأرضية غدا الخميس، كسوفا حلقيا للشمس، يسمى بـ (حلقة النار)، حيث يعتبر الأكثر خطورة، والأخير في 2019.

ويستغرق الكسوف الحلقي منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئي الأولى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الجزئي الثانية خمس ساعات وست وثلاثين دقيقة تقريباً.

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا الكسوف سوف يرى حلقياً في (الهند – سيرلانكا – سنغافورة – أندونيسيا – بعض مدن الإمارات العربية، المتحدة – رأس روبس بسلطنة عُمان – الهفوف بالمملكة العربية السعودية – جنوب الدوحة)، وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب من12ألف وتسعمائة كيلومتر من سطح الأرض ومغطياً مساحة عرضها 118ك.

وأضاف القاضي، أن أقصى مدة زمنية للكسوف الحلقي ستكون 3 دقائق وأربعون ثانية، وعند ذروته يغطي قرص القمر حوالي 97% من كامل قرص الشمس، مشيرا إلى أنه سيرى ككسوف جزئي في (بعض مدن البلدان العربية – باكستان – الهند – سيرلانكا – ماليزيا – أندونيسيا – بروني – الفلبين).

كما يمكن رؤية هذه الظاهرة النادرة في مصر، في نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية (سواحل البحر الأحمر) في رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفي الغردقة لمدة 7 دقائق، وفي سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفي شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفي مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفي شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفي أبو رماد لمدة 26 دقيقة، وفي حلايب لمدة 27 دقيقة.

وحذر معهد الفلك الجمهور من النظر إلى الشمس مباشرة أو أثناء أطوار الكسوف الشمسي، اذ أن نورها وحده قادر على إلحاق الأذى بالعين.

Advertisements

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، أن الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا"، حذرت المتبعين لهذا الحدث من توخي الحذر عند مشاهدته.

وقالت ناسا: "تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس حتى أثناء الكسوف".

وذكرت الوكالة الفضائية الأمريكية أن الكسوف الحلقي يحدث بدلًا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.

وأوضحت ناسا أنه هذه الظاهرة أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنها أيضًا الأكثر خطورة.

وتفيد ظاهرة الكسوف الشمسي في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية) إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران (الاجتماع) أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.