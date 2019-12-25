شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هزاع المنصورى يستعيد ذكرياته فى محطة الفضاء الدولية بصور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صورا جديدة تستعرض بعض الذكريات الخاصة بتواجده داخل محطة الفضاء الدولية.

وعلق المنصور على الصور التى نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: على الرغم من جميع الصعوبات التي قد تواجه الإنسان في الفضاء، إلا أن هناك جانباً ممتعاً يعيشه الرواد فقط في الفضاء، فعلى سبيل المثال، تخيل أن تتبلور صورتك في فقاعة ماء!" واستكمل: "من دون وجود الجاذبية لسحبها إلى الأسفل، فإن القوى التي تتحكم في جزيئات الماء تكون جميعها متساوية. وبالتالي فإن جزئيات الماء تتكون في الفضاء على شكل فقاعة، بحيث تشغل أقل مساحة ممكنة للحفاظ على وحدتها.

وكان "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الجاري، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعلى الرغم من أن إقامة المنصوري في الفضاء قصيرة نسبيًا، إلا أن الرحلة كانت تاريخية، فهو أول زائر لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من الأشخاص التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها الأمة الأربعين في العالم التي ترسل شخصًا إلى الفضاء، وارتدى المنصورى ملابسه الإماراتية فى المحطة حيث نشر تويتة كتب فيها "يسرني أن أتاح لى الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتنا الإماراتية مع الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية" والتى شاركها في يوم الثلاثاء السابق إلى جانب صورة مع أعضاء الطاقم الثمانية الآخرين الموجودين حاليًا على متن المختبر المداري.

وأجرى المنصوري تجارب عدة على السوائل وغيرها من التجارب كجزء من مهمته، حيث نشرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية فيديو للمنصوري مع روبوت ياباني يدعى Int-Ball.