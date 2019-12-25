الهاتف Huawei Nova 6 SE أصبح متوفرًا الآن للشراء مقابل 315 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 6 SE في وقت سابق من هذا الشهر، والآن قررت الشركة عرض هذا الهاتف للبيع في متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت في الصين. يتم عرض هذا الهاتف للبيع بما يُعادل 315 دولار أمريكي، وبألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض اللؤلؤي والأخضر.

للتذكير، يأتي الهاتف Huawei Nova 6 SE مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 810، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Huawei Nova 6SE الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.