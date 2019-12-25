النسخ المفتوحة من Galaxy Note 10+ 5G بدأت بدورها بتلقي تحديث Android 10 المستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج في الأسبوع الماضي بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للوحدات الخاصة بشركات الإتصالات فقط من الهاتف Galaxy Note 10+ 5G، ولكن يبدو الآن أنه حان الوقت للوحدات المفتوحة من الهاتف Galaxy Note 10+ 5G للحصول على نفس التحديث.

تقول التقارير أن الوحدات المفتوحة من الهاتف Galaxy Note 10+ 5G بدأت بتلقي تحديث Android 10 في سويسرا، ولكن من المتوقع أن يشق هذا التحديث طريقه للوحدات الأخرى غير التابعة لشركات الإتصالات في البلدان الأخرى حيث يتم بيع نسخة 5G من الهاتف +Galaxy Note 10.

كما جرت العادة دائمًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.