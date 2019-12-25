سامسونج تعمل على بطارية محمولة جديدة تدعم الشحن السريع بقوة 25W

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تم اليوم رصد بطارية محمولة جديدة من شركة سامسونج تحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC، وتكشف الوثائق عن قدر كبير من المعلومات. الميزة الأبرز في هذه البطارية المحمولة هي أنها تدعم الشحن السريع بقوة 25W عبر معيار USB Power Delivery.

مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، قامت شركة سامسونج أخيرًا بتضمين تقنية الشحن السريع في هواتفها الذكية الرائدة. يمكن لهذه الهواتف أن تُشحن بقوة 25W و 45W، والآن تعمل شركة سامسونج على تسهيل ذلك من خلال إطلاق بطارية محمولة بسعة 10000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W. تكشف الصورة التي تم رفعها على موقع لجنة الإتصالات الفدرالية FCC عن وجود منفذي USB Type-C، وقد يكون أحدهما لشحن البطارية المحمولة نفسها والآخر لشحن الأجهزة الأخرى. أو يمكن إستخدام كل منهما لكلا الغرضين. ولكن نظرًا لوجود منافذ USB Type-C فقط، فمن المحتمل أن تكون هذه البطارية المحمولة تقبل هي الأخرى أن يتم شحنها بقوة 25W.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصورة محطة للشحن اللاسلكي أيضًا، ولكننا نشك في أنها ستتجاوز سرعة 15W. ولا يزال من غير الواضح متى ستقوم شركة سامسونج بإطلاق البطارية المحمولة هذه، على الرغم من أن هناك إحتمال أن يتم إطلاقها في أوائل العام المقبل، وبالضبط في معرض CES 2020 أو في معرض MWC 2020 جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S11 Series.