تقرير جديد يسلط الضوء على OnePlus Concept One، ويكشف عن الهوية المحتملة لهذا الجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - سيُشكل معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 مكانًا مثيرًا للإهتمام للغاية لأن الشركات التقنية الكبرى تشارك في هذا الحدث وتكشف عن أحدث منتجاتها والتي تخطط لإطلاقها في السوق. وإلى جانب الشركات التقنية الكبرى مثل LG و Samsung، فسوف تكون شركة OnePlus حاضرة أيضًا في هذا الحدث علمًا أنها ستقوم فعلاً بالكشف عن منتج جديد في هذا الحدث يُدعى OnePlus Concept One.

حتى الآن لا أحد يعرف حقيقة ما الذي ستكشف عنه شركة OnePlus في هذا الحدث، ولكن وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Korea Herald، فيبدو أن شركة OnePlus تخطط للإعلان عن هاتفها الذكي القابل للطي في هذا الحدث.

لسوء الحظ، يظل تصميم هذا الهاتف القابل للطي غير معروف، فقد يكون إما جهازًا يشبه Galaxy Fold و Huawei Mate X، أو قد يكون هاتفًا ذكيًا صدفيًا مثل Motorola Razr 2019. على أي حال، كل ذلك مجرد تكهنات في الوقت الحالي، وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما الذي ستُعلن عنه شركة OnePlus. لحسن الحظ، يقترب موعد إنعقاد الحدث، لذا لا يتعين علينا الانتظار لفترة طويلة.