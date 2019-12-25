شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. نسخة متصفح "جوجل كروم 79" تسرب كلمات مرور المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن نسخة متصفح الإنترنت الشهير جوجل كروم التى تحمل رقم الإصدار 79 تسرب كلمات المرور للمستخدمين في الهند، ففي الوقت الذى توفر فيه هذه النسخة الكثير من المميزات الجديدة المهمة للمستخدمين، لكن يبدو أن لها أثر سيئ على المستخدمين فى الهند.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد حذرت جوجل مستخدمي كروم من الهند من أنه تم العثور على إصدار Chrome 79 يسرب من كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين، وطلبت الشركة منهم تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور".

وقد تلقى المستخدمون المتأثرون في الهند رسالة منبثقة من جوجل تقول:" غير كلمة المرور الخاصة بك، إذ كشف خرق البيانات عن كلمة المرور الخاصة بك، ويوصي كروم بتغيير كلمة مرورك للموقع".

وقد وجد البحث أن 15 % من مستخدمي كروم هناك قد تأثروا بالأخطاء ولحسن الحظ، لم يصل العدد إلى ما يقارب 50 % كما توقعت جوجل في وقت سابق.

وأوضح مهندس بشركة جوجل أن الفريق يناقش الإستراتيجية الصحيحة لحل المشكلة، حيث قال:" نناقش حاليًا الاستراتيجية الصحيحة لحل هذه المشكلة والتي ستكون واحدة من خلال مواصلة الترحيل، ونقل الملفات المفقودة إلى مواقعها الجديدة، بالإضافة إلى التراجع عن التغيير عن طريق نقل الملفات التي تم ترحيلها إلى مواقعها القديمة.

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وكانت جوجل قد عملت على إيقاف التحديث الذى وصف بـ"الخطير"، والذى تسبب فى تدمير بيانات المستخدم، حيث أوقفت الشركة التحديث الأخير لمتصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد ورود تقارير حول أنه يتسبب فى فقدان وتدمير بيانات المستخدم.

وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من المستخدمين اشتكوا من أنه بمجرد تحديث متصفح "جوجل كروم" لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها، وأشار التقرير إلى أن الأزمة تكمن فى تقنية "ويب فيو"، التى تجعل البيانات سليمة من الناحية الفنية، ولكن لا يمكن الوصول لها عمليا.