شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة رائد الـCPU بأجهزة الكمبيوتر عن عمر ناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى تشاك بيدل، أحد أهم المهندسين فى عصر الحوسبة المنزلية المبكرة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناته مع سرطان البنكرياس، إذ اشتهر "بيدل" بتصميمه الرئيسى لمعالج 6502لشركةMOS Technology وهو معالج منخفض التكلفة، كان يبلغ سعره 25 دولارًا فقط فى عام 1975، والذى كان عنصرا أساسيا بأجهزة الكمبيوتر المنزلية الأولى مثل Apple II و Commodore PET .

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، وجدت المتغيرات من هذا التصميم الأساسى طريقها إلى لوحات المفاتيح المؤثرة مثل أتارى 2600 وNES.

وبدأت قصة ابتكار معالج 6502 عندما أراد "بيدل" تصميم شريحة خاصة به بأسعار معقولة، التى كانت تكافح لبيع مجموعات تصميم وحدة المعالجة المركزية 6800 مقابل 300 دولار، وبعد أن رفضت موتورولا الاستجابة للاقتراح، لجأ "بيدل" وستة من أعضاء الفريق إلى شركة MOS Technology .

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وحتى بعد أن تم شحن المعالج 6502 ، كانت الفكرة فى خطر، إذ رفعت موتورلا دعوى قضائية بعد أشهر لمحاولة وقف المبيعات، مما أجبر MOS على تسوية الأمر فى عام 1976، وبعد فترة وجيزة استحوذت شركة Commodore على MOS، فأصبح "بيدل" مهندسها الرئيسى، ليتغير عالم أجهزة الكمبيوتر.

غادر "بيدل" فريق MOS فى عام 1980 وعمل فى مشاريع منخفضة المستوى مثل Victor PC من Sirius Systems Technology ومحركات الأقراص الصلبة القابلة للإزالة، والتى كانت بمثابة مقدمة لمحركات الأقراص الخارجية USB.

وساعد "بيدل" فى تسهيل الحوسبة من خلال جعل أجهزة الكمبيوتر المنزلية فى متناول اليد، وإلى حد ما، أدخل فكرة الحوسبة فى كل مكان، حيث تنتشر التكنولوجيا فى كل مكان بدلاً من بقائها فى خوادم متجانسة، مما يعنى أن لـ "بيدل" الفضل فى وجود لهواتف الذكية والمنازل المتصلة بها قبل 45 عامًا.