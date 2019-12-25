شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من ظاهرة الكسوف الحلقى الشمسى وتصفها بـ"الأخطر" فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أثناء متابعة الكسوف الحلقى الشمسى، الذى سيظهر غدا الخميس. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف"، وأوضحت: "يحدث الكسوف الحلقى بدلا من الكسوف الكلى عندما يكون القمر فى الجزء البعيد من مداره البيضاوى حول الأرض".
ونشرت المجلة البريطانية الشهرية Sky at Night Magazin، تحذير ناسا، وكتبت: "إنه أجمل كسوف شمسى جزئى، لكنه أيضا الأكثر خطورة"، وأضافت: "سيحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسى فى جميع المراحل، وستحتاج محاولات التصوير إلى مرشحات شمسية خاصة".
وحسب موقع روسيا اليوم، يحدث الكسوف الحلقى الشمسى عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".وسيكون الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.
وتشدد ناسا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة الحدث مباشرة، بعدم النظر إلى الشمس بالعين المجردة واستخدام المعدات المخصصة لهذه الظاهرة.
وبهذا يكون الكسوف الحلقي الشمسي الحدث الفلكي الأخير في عام 2019، ومن المتوقع أن يأتي الكسوف الحلقي الشمسي التالي في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، وسيتمكن سكان إفريقيا وآسيا وضيوفهم من رؤيته.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تحذر من ظاهرة الكسوف الحلقى الشمسى وتصفها بـ"الأخطر" فى 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.